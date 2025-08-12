En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
VELORIO DE MIGUEL URIBE
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Premonitorio mensaje que dejó reconocida actriz antes de fallecer: "Muchas cosas malas"

Premonitorio mensaje que dejó reconocida actriz antes de fallecer: "Muchas cosas malas"

La influyente actriz y creadora de contenido, apodada la 'Marilyn Monroe de barrio', falleció a los 24 años, apenas días después de un inquietante mensaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad