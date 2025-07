Revelan autopsia de actriz que falleció y nadie notó su ausencia por meses; 'momificada'

La historia de Humaira Asghar Ali, actriz y modelo pakistaní de 42 años, ha desatado una ola de conmoción en la industria del entretenimiento y entre la ciudadanía.

Su cuerpo fue encontrado el 8 de julio de 2025 en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento en Karachi, tras una orden judicial de desalojo por falta de pago de arriendo. Llevaba entre ocho y diez meses muerta, completamente sola, y nadie había notado su ausencia.

La policía de Gizri descubrió el cuerpo cuando acudió al domicilio acompañada de un oficial judicial. Al no obtener respuesta, forzaron la entrada y encontraron la vivienda cerrada desde dentro.

De acuerdo con lo informado por The Times of India, la autopsia confirmó que no había indicios de violencia o intoxicación, lo que apunta a una muerte natural o accidental.

El informe forense, elaborado por el Centro Internacional de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad de Karachi y citado por el diario Dawn, señala que no se hallaron rastros de sustancias tóxicas ni medicamentos en las muestras de órganos extraídas del cuerpo.

La tecnología utilizada, cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS), permitió concluir que Humaira falleció sola, sin intervención de terceros.

Sin embargo, lo más desconcertante del caso no solo radica en las circunstancias de su muerte, sino en el silencio absoluto que la rodeó.

El 7 de octubre de 2024, Humaira intentó contactar a al menos 14 personas mediante mensajes y llamadas, incluyendo a un conocido director de televisión.

Ninguna de sus comunicaciones obtuvo respuesta. Desde entonces, sus tres teléfonos, una tableta y una agenda personal, hallados en la vivienda, no registraron actividad alguna. Dos de los celulares tenían tarjetas SIM inactivas y los registros electrónicos se detuvieron ese mismo mes.

La actriz, con más de 700 mil seguidores en Instagram, publicó por última vez el 30 de septiembre de 2024. Aquel día compartió dos imágenes vinculadas a campañas publicitarias.

En una de ellas posaba con un atuendo tradicional y escribió: “Lo clásico casi nunca pasa de moda”. En la otra, promocionaba un producto capilar con la frase: “Nunca estás completamente vestida sin un cabello hermoso, es tu mejor accesorio”.

Pese a su popularidad en redes y su carrera en la televisión —donde participó en varias telenovelas y hasta en Gran Hermano—, nadie denunció su desaparición.

Incluso en diciembre de 2024, cuando los vecinos reportaron un olor extraño, el dueño del apartamento asumió que la inquilina estaba de viaje. El suministro eléctrico había sido cortado por falta de pago y los alimentos en su cocina estaban caducados desde septiembre.



La fría reacción de la familia de Humaira Asghar

Pero lo que más ha causado indignación pública ha sido la respuesta de su familia. Al ser contactado por la policía, su padre, el Dr. Asghar Ali (un médico militar retirado), declaró que la familia había roto lazos con ella tiempo atrás y que no tenían intención de reclamar el cuerpo.

Esta actitud llevó al Departamento de Cultura de Sindh a asumir la organización del funeral. Actores como Yashma Gill y Sonya Hussyn acudieron a despedirla, expresando su pesar por la forma en que terminó su vida.

El cuerpo fue trasladado a Lahore para su entierro. Según Pakistan Today, se solicitó al tribunal revisar los estados financieros de la actriz para investigar si hubo movimientos bancarios después de su muerte, lo que ha generado sospechas sobre el posible involucramiento de terceros o negligencia.

Syed Asad Raza, subdirector general de Karachi Sur, sostuvo que "hasta el momento, no hay indicios de crimen ni suicidio", aunque la investigación continúa.

La única evidencia adicional encontrada fue la presencia de sangre en su ropa, lo que podría deberse a una picadura de insecto o accidente doméstico menor.

