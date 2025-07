Yesenia Valencia revela que le apagaron la vida a su expareja mientras la engañaba

La vida de la actriz colombiana Yesenia Valencia, hoy reconocida como CEO del festival Smartfilms, ha estado marcada por episodios de profundo dolor y valentía.

En conversación con el programa Claro Oscuro del diario El Espectador, Valencia compartió uno de los recuerdos más oscuros de su juventud: la muerte de su primer novio, ocurrida cuando apenas tenía 17 años, y en circunstancias particularmente dolorosas.

“Lo matar*n mientras me ponía los cachos”, confesó sin rodeos. Esa frase no solo resume una traición amorosa, sino el punto de quiebre emocional que la enfrentó por primera vez con la pérdida cercana, en un entorno donde la violencia ya era parte del paisaje cotidiano.

“Cuando fallece, él estaba con otra chica. Ahí fue cuando entendí que los seres humanos pueden mentir, engañar”, relató la actriz, dejando entrever la mezcla de dolor, decepción y madurez forzada que le dejó ese hecho.

Valencia creció en la Comuna 13 de Medellín, una de las zonas más golpeadas por el conflicto urbano en Colombia.

A pesar del entorno adverso, contó con el amor de una familia sólida, algo que considera clave en su proceso de resiliencia. “Mi papá es un hombre hermoso. No toma, no fuma, no es agresivo. Tener papá y mamá siempre fue mi escudo”, señaló.

Aquel novio no fue la única víctima en su círculo cercano. Poco después, también apagaron la vida de uno de los jóvenes que integraban el grupo de danzas que ella misma había formado. “Ahí dije: esto ya no está chévere. Nadie debería pasar por algo así”, recordó.

Estas experiencias no solo marcaron su vida personal, sino que también influenciaron su carrera profesional.

Con la determinación de abrir caminos en medio del caos, fundó Smartfilms, un festival de cine hecho con celulares, que en algún momento estuvo al borde de desaparecer, pero que encontró un impulso clave gracias al director Oliver Stone.

Hoy, Yesenia Valencia no solo es un rostro conocido del cine y la televisión colombiana, sino también una líder que ha transformado el dolor en motor de cambio.

