Dueño de Frisby España presume su astucia al registrar la marca: "fui el hermano vivo"

La polémica en torno a" type="text/html" data-cms-ai="0"> la aparición de "Frisby España" se intensifica tras las polémicas declaraciones de Charles Dupont, el empresario detrás de este nuevo emprendimiento, durante una entrevista en "EL KLUB de LA KALLE".

Dupont no solo defendió vehementemente la legalidad de su marca en Europa, sino que también hizo afirmaciones audaces sobre la expiración del registro de "Frisby Colombia" en el continente, presentándose a sí mismo como un visionario que supo aprovechar una "oportunidad" legal.

Al ser interrogado sobre el estado actual del registro de la marca, Dupont fue contundente: "De momento, somos la única empresa que tiene una marca que se llama Frisby en Europa. Tenemos el registro de marca, lo usamos".

Y añadió una declaración que encendió la controversia: "Hay un tercero, Frisby Colombia, que tiene un registro de marca que está a punto de perderlo a mitad de septiembre". Según el empresario, su compañía ha iniciado un trámite de anulación de la marca colombiana en Europa por "falta de uso", ya que fue registrada en 2004 y no ha sido explotada en el continente.

"La oficina de propiedad intelectual tiene que actuar y borrar esta marca de los registros", sentenció, sugiriendo que "absolutamente" ellos serán los únicos registrados.

La intervención de Jhovanoty, quien entre risas preguntó a quién se le ocurrió la "idea" de registrar una marca "de otro país que pertenece a una marca ya establecida" para replicarla en España, provocó una respuesta desafiante de Dupont.

El empresario explicó que su iniciativa surgió al observar el "casi un millón de colombianos y sudamericanos" que residen en Madrid y España, y su anhelo por una cadena de "Fast Food con el toque sudamericano".

Según Dupont, él contactó directamente a "Frisby Colombia" y mantuvo conversaciones "durante meses", desde 2023 hasta mediados de 2024. Sin embargo, afirmó que "no he tenido respuesta", interpretando este silencio como una falta de interés de la empresa colombiana en expandirse a Europa, algo que, según él, no han hecho en 20 años.

"Este es el mundo en el cual vivimos, si alguien no usa una marca en otro país, la pierde, es así, es la ley", sentenció, señalando que la empresa colombiana tuvo tres meses para oponerse a su registro y "no lo han hecho, entonces es la prueba que están de acuerdo".

Manuela Cardona, también de "EL KLUB", cuestionó la ética de la acción: "Si ellos no quieren expandir su marca, y como es su marca, es decisión de ellos... ¿Por qué no respetar la decisión de ellos y crear una marca con otro nombre, con otra imagen, con otro color y no coger y replicar exactamente lo mismo? ¿No le parece que eso es un poco abusivo?".

La respuesta de Dupont fue una defensa de su postura, comparando su empresa con un "hermanito vivo" que crea algo nuevo sin "quitarle nada a la empresa colombiana". "Somos la personificación del sistema marcario, una empresa en un país no puede bloquear todo un planeta con un nombre que no va a usar", afirmó.

Aunque reconoció el "sentimiento" colombiano de que les están "quitando algo nacional", insistió en que su empresa no está dañando a Frisby Colombia, pues según él las ventas incluso han subido "de manera excepcional" desde que empezaron a operar en España.

Sobre el logotipo, Dupont indicó que "vimos un logotipo inicialmente estaba muy parecido", pero luego decidieron "hacer una actualización" para diferenciarse. Consciente de la controversia, admitió que "tener este nombre, esta imagen ya ha funcionado súper bien, porque tenemos ahora una popularidad internacional sin vender un pollo".

A la directa pregunta de Jhovanoty sobre si esa popularidad se debe a "robarse una marca", Dupont se mantuvo firme en que están ofreciendo "algo que no hubiera llegado de otra manera" a los colombianos en España. Respecto a las recetas, aunque no pudo asegurar una duplicación exacta por temas legales, prometió satisfacer las expectativas del consumidor español y latinoamericano.

