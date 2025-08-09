En vivo
Momento exacto en que Happy Lora se entera del fallecimiento de Eugenio Baena

Durante un homenaje a sus 40 años de título mundial, Happy Lora fue sorprendido con la triste noticia de la muerte de su amigo y compadre, el periodista Eugenio Baena, lo que provocó una reacción llena de dolor.

