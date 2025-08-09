Momento exacto en que Happy Lora se entera del fallecimiento de Eugenio Baena

Miguel 'Happy' Lora, gloria del boxeo colombiano, vivió uno de los momentos más duros de su vida en medio de lo que debía ser una celebración. Este viernes, mientras recibía un homenaje por los 40 años de la conquista de su título mundial en la categoría de los gallos, la alegría del evento se vio interrumpida por una noticia que lo dejó sin aliento: el fallecimiento de su compadre y gran amigo, el periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo.

La sala estaba llena de aplausos, risas y recuerdos de sus hazañas en el ring. Lora, sonriente, compartía con amigos, colegas y fanáticos. Todo cambió cuando el periodista Estewil Quesada se le acercó y, al oído, le comunicó lo ocurrido. La reacción de Lora fue inmediata: se llevó las manos a la cabeza, soltó un “¡Nojodaa!” y preguntó, visiblemente confundido, “¿Se murió? ¿Quién?”. El impacto fue tan repentino que por unos segundos pareció no poder procesar lo que escuchaba.

Las lágrimas no tardaron en aparecer. Con la voz quebrada y el rostro abatido, ‘Happy’ no pudo ocultar el dolor por la partida de Eugenio. La cercanía entre ambos iba más allá de lo profesional: compartían amistad, confianza y lazos familiares. Lora era el padrino de la hija del periodista, la campeona mundial de patinaje “Chechi” Baena, desde que ella tenía apenas dos años.

En declaraciones dadas minutos después, en Blu Radio, Lora expresó:

“Estoy muy triste, que Dios lo tenga en su santo reino… Mi compadre, éramos buenos amigos, qué tristeza. Increíble, Dios mío, lamentable. No lo puedo creer todavía”.

Incluso, durante el mismo homenaje, Lora dejó ver el contraste emocional que lo embargaba: “Hoy me están haciendo un homenaje, estoy feliz, pero fallece mi compadre, Eugenio Baena. Estoy muy triste”.

Happy Lora se entera del fallecimiento de Eugenio Baena

¿De qué murió Eugenio Baena?

Eugenio Baena Calvo, de 75 años, padre de la campeona de patinaje “Chechi” Baena, había estado hospitalizado en la clínica Neurodinamia debido a complicaciones cardíacas. Según se conoció, llevaba una semana bajo cuidados médicos antes de su fallecimiento en la mañana de este viernes 8 de agosto.

Reconocido por su amplia trayectoria, Baena fue una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en la región Caribe, dejando huella en cada transmisión y evento en el que participó. Su partida deja un vacío no solo en los medios de comunicación, sino también en el círculo cercano de amigos y colegas que lo admiraban y respetaban.