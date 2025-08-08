Así fue el último mensaje que la Chechi Baena envió a su papá: "No se rindió"

El pasado 2 de agosto, cuando la salud de Eugenio Baena Calvo ya mostraba señales de complicación, su hija, la expatinadora Cecilia ‘Chechi’ Baena, decidió dedicarle unas palabras que hoy cobran un significado especial.

En su cuenta de Instagram, la campeona mundial publicó un texto acompañado de fotografías junto a su padre:

“Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo… y eligió quedarse. Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta”, escribió la expatinadora.

La partida de Eugenio Baena Calvo

Eugenio Baena Calvo, reconocido periodista deportivo de radio y televisión, falleció el viernes 8 de agosto de 2025 a los 72 años en una clínica de Cartagena. El comunicador, apodado “El Bate”, era una de las voces más queridas y respetadas en las transmisiones de grandes eventos deportivos del país.

Su carrera no solo estuvo ligada a la información, sino también al impulso del deporte en Bolívar. Fue presidente de la Liga de Patinaje del departamento, acompañando muy de cerca los logros de su hija en las pistas y rutas del mundo.

Las complicaciones de salud que enfrentó

Baena había sido ingresado al centro hospitalario el miércoles 30 de julio luego de sufrir dos paros cardiacos. Desde ese momento permaneció en una Unidad de Cuidados Intensivos, bajo estricta vigilancia médica y con procedimientos orientados a estabilizarlo.

Durante esos días, su familia y allegados mantuvieron la esperanza de que superara el difícil cuadro. Sin embargo, en la mañana del 8 de agosto, a las 9:18 a. m., presentó un paro cardiorrespiratorio que, pese a los esfuerzos médicos, terminó con su vida.

La información fue confirmada por el diario El Universal de Cartagena, medio que destacó su trayectoria en el periodismo deportivo y su huella en las transmisiones que acompañaron la historia del deporte colombiano.