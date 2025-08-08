En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
MURIÓ PAPÁ DE BEÉLE
LINK DE MATRÍCULAS COLEGIOS PÚBLICOS
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Él era Eugenio Baena, periodista deportivo y papá de la Chechi Baena; murió inesperadamente

Él era Eugenio Baena, periodista deportivo y papá de la Chechi Baena; murió inesperadamente

A sus 71 años el periodista falleció en la Clínica Neurodinamia de Cartagena, pero a pesar de haber sido sometido a diferentes procedimientos no resistió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad