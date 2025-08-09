Horóscopo de hoy 10 de agosto: los signos más propensos a enfermar esta semana

Hoy, domingo 10 de agosto, la Luna recorre el signo de Piscis, despertando una mayor sensibilidad y la necesidad de atender nuestro mundo interior.

Este tránsito potencia la empatía, la intuición y la apertura emocional, pero también puede volvernos más susceptibles a los cambios de ánimo. Durante la mañana, una tensión con Urano podría generar imprevistos o cierta inquietud mental.

Mantener la calma y actuar desde la serenidad será la clave para cuidar la salud. Una frase que resume la energía de este día sería: “Confío en mi intuición y respondo con calma”.

A continuación, una guía de recomendaciones saludables para cada signo en este inicio de semana, inspiradas en las tendencias astrales del momento.

Aries

Tu energía se siente renovada, pero es importante que no la malgastes en actividades impulsivas. Dedica unos minutos a estiramientos o ejercicios de respiración antes de iniciar tu jornada.

Tauro

El bienestar físico y emocional se refuerza si logras momentos de tranquilidad. Practicar yoga o meditación ayudará a calmar la mente y relajar la tensión corporal.

Publicidad

Géminis

Tu mente está activa, pero la tensión podría afectar el sistema nervioso. Busca espacios para escuchar música relajante o dar un paseo sin prisas.

Cáncer

Con la Luna en un signo de agua, tu intuición está más viva que nunca. Favorece tu sistema inmunológico con comidas ligeras y momentos de descanso reparador.

Publicidad

Leo

Tu vitalidad y carisma están en alto, pero evita el exceso de actividades que generen estrés. Presta atención a la postura y limita el consumo de cafeína para mantenerte equilibrado.

Virgo

La tendencia a pensar demasiado puede afectar tu digestión. Elige alimentos suaves, haz pausas durante el día y respira profundamente para aliviar la tensión mental.

Libra

El reto será encontrar equilibrio. Actividades como caminar descalzo, practicar yoga o ejercicios de respiración te ayudarán a armonizar cuerpo y mente.

Escorpio

Las emociones intensas pueden aflorar. Canaliza esa energía a través de actividades creativas o físicas, como pintar, escribir o entrenar.

Sagitario

Necesitas movimiento para sentirte pleno. Realiza estiramientos, trota o baila, pero cuida tus articulaciones y evita sobrecargarlas.

Publicidad

Capricornio

Tu disciplina es admirable, pero no olvides el descanso. Mantén horarios regulares para dormir y evita el uso de pantallas antes de ir a la cama.

Acuario

La mente podría ir más rápido de lo necesario. Prioriza un sueño reparador y comparte tiempo con personas que te inspiren, lo cual ayudará a tu estabilidad emocional.

Publicidad

Piscis

Tu sensibilidad está amplificada por la Luna en tu signo. Busca actividades relajantes como baños tibios, aromaterapia o meditación cerca del agua.

La influencia lunar en Piscis nos invita a priorizar la calma y el cuidado interior. Aunque puedan surgir imprevistos, el enfoque de este día debe estar en actividades que fortalezcan el equilibrio emocional y físico.

Escuchar al cuerpo y atender a las señales de la intuición será la mejor forma de comenzar la semana con energía positiva.

Mira también: Predicciones de Daniel Daza para 2025: ¿atentado a Vicky Dávila y embarazo de Ángela Aguilar?