Estos signos vivirán un agosto 2025 en fuego emocional, ¿estás?

Escorpio, Cáncer, Leo, Sagitario y Acuario serán protagonistas de una pasión avivada, independientemente de su situación sentimental actual.



1. Escorpio: del misterio al vínculo auténtico

Para Escorpio, el mes puede ser un punto de inflexión: si tienes pareja, abandonarás los juegos de poder y descubrirás que remar en una misma dirección une más que enfrentar.

Si estás soltero, la intensidad emocional atraerá a alguien que despierte tus señales más profundas. No se trata de dramas gratuitos, sino de conexiones que marcan y potencian.

2. Cáncer: un renacimiento afectivo

Cáncer llega cargado de anhelos genuinos. Después de tiempos de desequilibrio, este mes despierta el deseo de “algo que abrace de verdad”. Y, fiel a su energía, lo consigue: si estás en pareja, sientes sintonía; si no, atraes lo que realmente mereces. La clave es ese despertar emocional decidido.

3. Leo: magnetismo bajo el Sol de agosto

Leo recibe buenas vibras celestes: la energía solar lo vuelve irresistible, carismático y seguro. Este mes favorece los grandes pasos, proyectos audaces y, en el amor, todo fluye con naturalidad y brillo personal.

El mes comienza con una seguidilla de eventos astrológicos clave:

Publicidad

Marte pasa a Libra el 6 de agosto , activando la zona afectiva y de relaciones, sumando dinamismo y deseo.

, activando la zona afectiva y de relaciones, sumando dinamismo y deseo. La Luna llena en Acuario el 9 de agosto ilumina tensiones entre independencia e intimidad, especialmente para Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.

El 12 de agosto, Venus y Júpiter se alinean en Cáncer, una conjunción que puede disparar oportunidades románticas y abundancia emocional.

Estos tránsitos respaldan la ola de fuego amoroso que envuelve a estos signos, especialmente a Leo y Escorpio, que reciben vibras intensas y magnéticas en sus relaciones.

Amor, imagen de referencia Foto: Getty Images

Más amor en ascenso: cuatro signos con mejoras emocionales

Además, la astrología resalta que cinco signos verán mejoras notables en sus vínculos: Aries, Leo, Sagitario, Acuario y Piscis. Para ellos, agosto traerá mayor fluidez, entendimiento y respaldo afectivo.

Publicidad

La influencia de Marte en Libra permitirá a Aries abrirse con confianza y a Sagitario vivir el amor como una aventura renovada, con el impulso extra de Venus en Leo a finales de mes.

Agosto 2025 se perfila como un mes candente para la vida amorosa de ciertos signos. Escorpio, Cáncer, Leo, Sagitario y Acuario —junto con Aries y Piscis— estarán más cerca que nunca del fuego emocional.

Venus, Marte y la Luna llena en Acuario activan intensos pulsos sentimentales que invitan a dejarse llevar por la pasión.

Para quienes deseen abrir el corazón, este es el momento de vivir relaciones con autenticidad, impulso y fuerza.