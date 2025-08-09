Reconocida actriz de Arelys Henao sufrió grave accidente; esto se sabe

Ivonne Gómez, una de las caras conocidas de la televisión colombiana, compartió con sus seguidores los detalles de un accidente de tránsito que sufrió a finales del pasado mes de julio.

La actriz, recordada por su interpretación de Shirley Constanza en la exitosa serie Arelys Henao: Canto para no llorar, así como por su participación en producciones como Tu Voz Estéreo, Amar y Vivir y Mujeres al Límite, se encuentra actualmente en un proceso de recuperación que la mantiene alejada temporalmente de los sets.

El incidente, en el que fue atropellada por una motocicleta, ocurrió debido a lo que ella misma describió como una doble imprudencia: la del conductor del vehículo que circulaba en contravía, y la suya propia.

Gómez compartió una reveladora cronología de los hechos, narrando cómo en apenas media hora su realidad dio un giro drástico:

“Un día estaba observando un hermoso arcoíris y 30 minutos después estaba observando las luces de la ambulancia por la imprudencia de un motociclista en contravía y la mía también”, escribió en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del impactante momento, la llegada de los servicios de emergencia y su evolución con muletas.

Afortunadamente, a pesar del fuerte impacto que le causó una significativa contusión en la pierna, los exámenes médicos iniciales han descartado fracturas, lo cual es un alivio en medio de la adversidad.

Sin embargo, la actriz de origen bumangués experimentó dificultad para caminar con normalidad y actualmente permanece en su domicilio, en reposo.

Se encuentra a la espera de una resonancia que permitirá descartar cualquier lesión interna y continúa recibiendo terapias para su rehabilitación. El 7 de agosto, Ivonne Gómez envió un mensaje de tranquilidad a través de La Red, confirmando: “Seguimos en recuperación y terapias. Un abrazo para todos ❤️‍🩹”.

Un detalle causó revuelo es el reporte sobre la actuación del motociclista inmediatamente después del accidente.

Si bien fue él mismo quien realizó la llamada para solicitar la ambulancia, según el testimonio de la actriz, en su comunicación con la línea de emergencias, el conductor habría afirmado que “no había heridos”, a pesar de que en ese instante Ivonne Gómez apenas podía moverse.

Más allá de las consecuencias físicas, el accidente ha sido un catalizador para una profunda reflexión por parte de la actriz.

Su mensaje subraya la fragilidad de la existencia y la imperiosa necesidad de la responsabilidad vial por parte de todos los actores en la vía.

Gómez enfatizó su gratitud por estar viva y por el apoyo incondicional de su familia, sentenciando con una frase contundente: “La historia pudo ser otra”.

¿Quién es la actriz Ivonne Gómez?

Oriunda de Bucaramanga, su infancia estuvo marcada por las dificultades tras la separación de sus padres.

Tras graduarse, se mudó a Bogotá con incertidumbre, donde desempeñó diversos trabajos, desde empleada bancaria y dependienta de tiendas de ropa hasta modelo en eventos.

Su incursión en la televisión fue fortuita, al conocer a un mánager que la incluyó en su portafolio. Reconociendo la necesidad de formación, tomó talleres que la ayudaron a construir su carrera.

Sus inicios en Tu Voz Estéreo fueron fundamentales, considerándola su "escuela". Posteriormente, su versatilidad la llevó a participar en otras destacadas producciones como Las Muñecas de la Mafia y Distrito Salvaje, ganándose un espacio en la televisión nacional con personajes tanto secundarios como antagónicos.