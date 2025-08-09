Las 20 más sonadas de La Kalle: Karol G y Marco Antonio Solís lideran la semana

La música no solo acompaña nuestros días, sino que también define momentos y emociones. Y, si de medir popularidad se trata, el conteo de “Las 20 más de La Kalle” se ha convertido en un termómetro indiscutible de lo que está sonando fuerte en las calles y en las plataformas.

Esta semana, el primer puesto lo ocupa una colaboración que ha conquistado corazones: “Coleccionando heridas”, interpretada por Karol G junto al legendario Marco Antonio Solís.

La mezcla del estilo inconfundible de la “Bichota” con la voz inigualable del maestro mexicano ha dado como resultado un éxito que no deja de sonar.

En la segunda posición encontramos a “La nena” de Eden Muñoz, una propuesta que combina frescura y sentimiento, mientras que el tercer lugar lo ocupa “Top diesel” de Beéle, un tema que ha seducido con su ritmo pegajoso.

El cuarto escalón es para Julión Álvarez con su tema “Rey sin reina”, una canción que reafirma el lugar del cantante sinaloense en el corazón del público.

En el quinto lugar, la fuerza de la música popular se hace presente con “El embustero Remix”, en el que Ciro Quiñones, Yeison Jiménez, Luis Alfonso y Yeison Maje unen talento para darle un nuevo aire a un clásico.

El sexto puesto pertenece a Arelys Henao, Franci y Paula Jara, tres grandes voces femeninas que unieron fuerzas en “Entre tres”. Detrás de ellas, en la séptima posición, se encuentra Luis Alfonso con “Caballero”, seguido por John Alex Castaño con “Cobarde”, que ocupa el octavo lugar.

El noveno puesto es para “Bombastik” de Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más sonados del momento, y el décimo para Karol G nuevamente, esta vez con su tema “Papasito”, confirmando su doble presencia en el top.

La segunda mitad del conteo arranca con Yeison Jiménez y su canción “Se acabó” en la posición 11. En el 12 aparece Grupo Firme con “Alégale al umpire”, mientras que en el puesto 13 está Christian Nodal con “No te contaron mal”.

En el 14, Grupo Frontera junto a Manuel Turizo presentan “La del proceso”, seguidos por Kapo y Feid con “X ti” en el puesto 15. El 16 lo ocupa una colaboración de lujo: Carín León y Alejandro Fernández con “Me está doliendo”.

En la parte final de la lista, el puesto 17 es para Andrés Franco con “Ni la plata ni nada”; en el 18, Las Ranas con “El mayor”; el 19 para Alzate y su “Plegaria”, y cerrando el ranking, Maluma con “Bronceador” en el lugar 20.

Este listado no solo refleja los gustos actuales del público, sino también la diversidad de géneros que dominan la escena: desde la música popular y regional mexicana, hasta lo urbano y la balada romántica.