Mhoni Vidente advierte: dos fechas de agosto traerán caos mundial

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas con sus predicciones para agosto. En un video reciente, compartido en sus redes sociales, aseguró que este mes no pasará desapercibido y que vendrá cargado de sucesos que podrían poner de cabeza a distintos rincones del planeta.

Según la pitonisa, no se trata solo de un momento de cambios, sino de un periodo donde lo político, lo social y lo climático estarán más agitados que de costumbre. En sus palabras, “será un mes de guerra”, y no precisamente como una metáfora.

Mhoni advirtió que sus cartas le revelaron un movimiento energético poco común: el Sol acercándose más a la Tierra. Esto, dice, podría desatar fenómenos extremos como olas de calor nunca vistas, tormentas solares y movimientos telúricos en varios países.

Su pronóstico también incluye un incremento notable en la temperatura global, afectando a cientos de millones de personas, sobre todo en regiones como México, Estados Unidos y Europa. Y, como si fuera poco, señaló que en medio de estos eventos climáticos, habrá fechas concretas que marcarán el pulso del mes.

Cuáles serán las fechas que, según Mhoni Vidente, descontrolarán al mundo

La primera fecha señalada por la astróloga es el 13 de agosto. De acuerdo con sus palabras, ese día el Sol estaría más próximo a la Tierra, provocando una serie de fenómenos encadenados: tormentas solares que podrían alterar comunicaciones, movimientos sísmicos y temperaturas que, en algunos lugares, romperán récords históricos.

“El día 13 de agosto es clave. El Sol estará más cerca en todos los sentidos. Habrán tormentas solares, temblores y un calor que no se había sentido antes. Más de 300 millones de personas sufrirán una onda de calor intensa”, explicó.

La segunda fecha marcada en su calendario es el 21 de agosto. Aquí, la predicción se mueve hacia el terreno geopolítico: Mhoni asegura que ese día podría iniciar un nuevo conflicto bélico en Asia. Mencionó que países como Irán, Pakistán, Israel, Rusia y partes de China podrían verse involucrados, y que el escenario podría escalar rápidamente.

“El 21 de agosto se visualiza el reinicio de una guerra en Asia. Se ve violencia, enfrentamientos y movimientos militares. Será un mes de guerra, golpes de Estado y un Sol muy fuerte”, afirmó.

De esta forma, Mhoni Vidente plantea que agosto estará marcado por fenómenos naturales extremos y tensiones internacionales que, según ella, no se veían venir con tal intensidad. Sus advertencias ya han generado reacciones en redes sociales, donde sus seguidores se debaten entre la preocupación y la expectativa por lo que pueda suceder.