Prográmate: por obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá habrá cierres viales

La construcción de la primera Línea del Metro de Bogotá avanza a paso firme, por lo cual, se conoció por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad ha programado un cierre total en la intersección de la Avenida Villavicencio con la Avenida Ciudad de Cali desde el 16 hasta el 28 de agosto.

Durante el turno nocturno se realizarán los diferentes trabajos que hay planificados en donde se buscará hacer la formación y construcción del viaducto de la Línea 1 del metro, esto para garantizar el progreso de la obra vial, siendo la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali uno de los puntos claves.

Puedes leer: Miles de ciudadanos recibirán pasajes gratis de TransMilenio en agosto, ¿eres beneficiario?



El cronograma de los cierres se divide en dos fases: Primero, la interrupción del tráfico tendrá lugar desde las 10:00 p. m. del 16 de agosto hasta las 5:00 a. m. del 18 de agosto, posteriormente, los trabajos continuarán entre el 19 y el 28 de agosto, con un cierre diario de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Con estos avances, la empresa Metro de Bogotá busca minimizar el impacto que pueda suceder a los usuarios, así mismo, para facilitar el tránsito de los vehículos, las autoridades han establecido rutas de desvío claras, las cuales se ajustan a los sentidos de circulación norte y sur.

¡Atención usuarios de @TransMilenio!

Por obras de la Línea 1 del Metro 🚝 en la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali, desde el 16 de agosto el 📍 Portal Américas tendrá cambios en los horarios de prestación de sus servicios.

🚗 Además, se presentarán cambios en la movilidad. pic.twitter.com/qhl5kLxsvB — Metro de Bogotá (@MetroBogota) August 13, 2025

Publicidad

De igual forma, el Distrito de Bogotá confirmó que los conductores que se dirijan al norte por la Avenida Ciudad de Cali deben tomar la Diagonal 49 Sur al oriente, continuando por la Transversal 85A, la calle 53 Sur y la carrera 87D, para luego retomar la Avenida Villavicencio.

Primera Línea del Metro, Metro de Bogotá Foto tomada de @MetrodeBogotá

Publicidad

Sumado a esto, los que transiten en la Avenida Guayacanes deben hacer un retorno, tomar la calle 49 Sur, la carrera 87 y la calle 54C Sur, antes de volver a la Avenida Ciudad de Cali. Estos cambios buscan ofrecer alternativas efectivas para minimizar la afectación a la circulación en la zona.

¿Cómo ha sido el avance de la Primera Línea del Metro?

Los resultados de la Primera Línea del Metro han mostrado un progreso general del 60%, en especial en el fragmento que está entre el patio taller en Bosa y la estación 4 en localidad de Kennedy, punto donde se espera la prueba de los trenes a inicios de mayo del 2026.

Recordando que esta construcción tendrá 23.9 kilómetros y 16 estaciones, se extenderá por nueve localidades. Así mismo, se proyecta que estará en operación para el año 2028, con el fin de prometiendo reducir el tiempo de viaje a tan solo 27 minutos entre Bosa y la calle 72 con este medio de transporte.

Finalmente, se recomienda a los usuarios de TransMilenio consultar la aplicación oficial o el sitio web de la entidad para conocer las modificaciones en los servicios troncales que se harán por esta obra vial.

Mira también: Inusual pasajero de TransMilenio causa sensación en redes: "Se bajó en Pato Bonito"