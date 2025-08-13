En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
SEPELIO MIGUEL URIBE
MURIÓ DANIELLE SPENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Terror en Bogotá: ladrón con subametralladora quiso robar un supermercado

Terror en Bogotá: ladrón con subametralladora quiso robar un supermercado

El ladrón fue controlado por la comunidad, al momento que estaba realizando el metro con la subametralladora con silenciador en un supermercado. El hecho que quedó grabado en vídeo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad