Terror en Bogotá: ladrón con subametralladora quiso robar un supermercado

Se conoció que en el barrio Soledad Norte de la localidad de Engativá, un hombre llegó con una subametralladora a un establecimiento comercial, con el fin de cometer un robo a los trabajadores de este local y quitarles el dinero producto de las ventas del día.

Según informaron varios testigos a la Policía Metropolitana de Bogotá, el sujeto exigió el dinero de la caja y la mercancía, lo que provocó una situación de tensión entre los empleados y algunos clientes que se encuentran en el lugar de los hechos.

La sorpresa fue cuando el individuó llegó con una subametralladora, la cual estaba adecuada con un silenciador, un arma que no es común ver en las calles debido al poder bélico que tiene este artefacto, hecho que provocó el desplazamiento de las autoridades a la zona en cuestión.



¿Qué ocurrió con el ladrón con una subametralladora?

Una vez llegaron las autoridades al establecimiento comercial encontraron al asaltante con la subametralladora fue reducido y retenido por parte de la comunidad del sector de Soledad Norte, esto gracias a un forcejeo que hubo en la entrada del local.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esto para que el responsable responda por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, según informó la coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá en un video en las redes sociales oficiales de las autoridades pertinentes.

La @PoliciaBogota capturó a un hombre señalado de cometer un hurto a un negocio del barrio Soledad Norte, de la localidad de Engativá. El sujeto fue sorprendido llevando una subametralladora.

En lo corrido del 2025, se conoció que la Estación de Policía de Engativá ha reportado la captura de 1010 personas por diferentes delitos y se presentó la incautación de hasta 49 armas de fuego.

Datos oficiales muestran que el primer semestre del año 2025 reflejó una reducción en este delito, al punto que el hurto a sectores comerciales se redujo de 5993 a 3610 casos, mostrando una reducción del 39%. Por otro lado, el hurto a personas se han registrado 57.108, indicando una baja del 12%.

Por otro lado, los hurtos a residencias descendieron hasta un 20% tras reportar 2528 casos en los primeros meses del año, sumado a esto las entidades bancarias solo han registrado tres situaciones cifra similar a la del año 2024. Por lo cual, las autoridades reiteraron la importancia de estar alerta y colaborar ante estas situaciones y especialmente hacer uso a los canales oficiales para denunciar estos hechos.

