Concierto de Jhonny Rivera terminó con al menos 30 heridos en Nariño; volaron botellas

Concierto de Jhonny Rivera terminó con al menos 30 heridos en Nariño; volaron botellas

Este evento dejó un saldo de al menos 30 personas lesionadas en La Unión, Nariño y la cancelación del evento largamente esperado.

