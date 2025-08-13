Concierto de Jhonny Rivera terminó con al menos 30 heridos en Nariño; volaron botellas

El pasado sábado 9 de agosto, el estadio Mariscal Sucre del municipio de La Unión, Nariño, fue el escenario de una celebración que terminó abruptamente y de manera lamentable.

El concierto del aclamado cantante de música popular, Jhonny Rivera, que era el plato fuerte de la Feria Agropecuaria y Cultural, se vio interrumpido por una masiva trifulca que involucró el lanzamiento de botellas y golpes, según los relatos del propio artista y de las autoridades.



Miles de asistentes, con estimaciones que varían entre 10.000 y 15.000 personas, se habían congregado para disfrutar del espectáculo. Otros artistas como Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López y Cumbia Kalle ya habían ambientado la noche antes de la aparición de Rivera.

Sin embargo, cuando al show del "Rey del Pueblo" solo le restaban 13 minutos, un grupo de individuos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, desató una pelea que escaló rápidamente a una verdadera "batalla campal de botellas".

Rivera intentó en vano calmar los ánimos y continuar con su presentación. "Faltaban trece minutos para terminar el concierto, un concierto espectacular... y de la nada empiezan a tirar botellas", relató el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’ en sus redes sociales.

Añadió que la violencia se tornó tan intensa que "botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas, fue una cosa impresionante".

El pánico se apoderó de la multitud, con gritos desesperados y personas corriendo en busca de refugio. El artista confesó que, al empezar a ver los heridos, se dio cuenta de que era imposible continuar.

La situación no solo obligó a Jhonny Rivera a suspender su presentación de manera anticipada, sino que también llevó a la cancelación total del evento por parte de los organizadores. La prometida del cantante, Jenny López, incluso sufrió una contusión en la rodilla mientras intentaba salir del lugar en medio del caos.

Las autoridades locales confirmaron la cifra de heridos, que asciende a cerca de 30 personas, aunque no se han reportado víctimas mortales. A pesar de la gravedad del incidente, ni la Alcaldía de La Unión ni el alcalde Jaime Montenegro Torres han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos hasta el momento.

Jhonny Rivera expresó su profunda tristeza y preocupación por los afectados.

"Muy triste que algunas personas nos hayan ocupado esa felicidad, más preocupante por las personas que salieron lesionadas de este suceso tan triste", lamentó el artista, pidiendo que este lamentable episodio no empañe la percepción general de La Unión.

🎤 Jhonny Rivera pide respeto tras incidente en concierto en La Unión, Nariño.



Este suceso subraya los recurrentes desafíos en la organización y control de eventos masivos al aire libre en Colombia, particularmente en municipios pequeños donde las medidas de seguridad pueden resultar insuficientes para contener situaciones como la vivida en Nariño.

Aunque la organización de la feria intentó continuar la programación con un baile posterior, la mayoría de los asistentes optó por retirarse, marcando un final agridulce para lo que se esperaba fuera una jornada de disfrute cultural y musical.

