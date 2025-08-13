Iván Lalinde saca trapitos al sol sobre Abrahan del Desafío: "No fue buena persona"

La reciente eliminación de Abrahan del popular Desafío Siglo XXI no solo marcó el fin de su travesía en la competencia, sino que también abrió la puerta a una serie de revelaciones que mantuvieron a la audiencia en vilo.

El exparticipante, conocido por sus decisiones que generaron tanto "amores como odios", concedió entrevistas donde aborda los momentos más álgidos de su paso por el reality, culminando en un encuentro cargado de tensión con el presentador Iván Lalinde en el programa Día a Día.



¿Qué fue lo que pasó con Iván Lalinde y Abrahan del Desafío?

La visita de Abrahan al matutino de Caracol Televisión, Día a Día, estaba destinada a ser una de las entrevistas más esperadas, especialmente porque Iván Lalinde había prometido mantenerse en silencio ante la presencia del exdesafiante, de quien fue uno de sus mayores detractores.

Lalinde inició el programa con una peculiar puesta en escena: apareció disfrazado al estilo de Hannibal Lecter, con las manos atadas y una máscara que le impedía hablar, una clara señal de su intención de confrontar más allá de las formalidades.

Aunque fue recibido por Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, la actitud de Lalinde fue notoriamente fría. El clímax llegó cuando Carolina Soto le retiró la máscara a su compañero. Sin rodeos, Lalinde le dijo a Abrahan: "No puedo decir ‘mucho gusto’, la verdad".

No se guardó nada al criticar el temperamento y las decisiones de Abrahan en la competencia, señalando que su actitud había logrado "despertar tantas cosas feas en varios de nosotros los televidentes".

Recordó una supuesta declaración de Abrahan de que "el fin justificaba los medios" y que llegaba a "atropellar y engañar a la gente".

Abrahan, por su parte, negó categóricamente haber usado la palabra "atropellar", defendiendo su proceder. La tensión fue tal que Lalinde fue "enviado al cuarto de la reflexión", insistiendo en que Abrahan "no fue buena persona y no dio buen ejemplo".

Una de las preguntas clave que Abrahan abordó es si creó un personaje para el Desafío. Aunque el ex capitán de Beta admitió que en cierto modo sí, aclaró que más que un personaje, entró en un "modo de supervivencia".

Describió el ambiente como "demasiado hostil" y explicó que el hambre y la compleja convivencia hicieron que "ya no se percibieran como equipo". Su objetivo principal era "sobrevivir a cada una de las etapas del formato".

En su entrevista con "El Sentenciado", Abrahan también se refirió a las situaciones que más lo marcaron. Confesó que, si bien muchos lo juzgaron por ponerle el Chaleco de Sentencia a Pineda en el primer ciclo, su decisión no fue por discriminación ni para protegerse, sino "netamente pensando en su equipo".

De hecho, reveló que Tina, aunque inicialmente no estuvo de acuerdo, luego le confesó que, de los hombres disponibles, habría preferido que Pineda saliera. Sin embargo, de lo que sí se arrepiente profundamente es de haber enviado a Gero dos veces al Box Negro.

Además, lamenta que Gero haya tomado su lugar en un "Desafío a Muerte", afirmando que "Yo tenía que haber tomado mi lugar y nadie haberlo tomado por más buenas que fueran sus intenciones". A pesar de los desafíos, Abrahan guarda en su corazón a Gero, a quien considera uno de los "Súper Humanos más fuertes" de la temporada.

¿Cuánto dinero se llevó Abrahan del Desafío?

A pesar de las controversias, la participación de Abrahan en el Desafío Siglo XXI no fue en vano. El acróbata reveló que durante su tiempo en el programa, logró sumar aproximadamente 20.000 nuevos seguidores en su cuenta de Instagram.

Más allá de la exposición, Abrahan admitió que se llevó $3.250.000 del programa, una suma que corresponde a lo repartido entre los miembros de su grupo en las fases iniciales de la competencia.

Su salida del Desafío, tras la eliminación de Andrey en el Box Negro, cerró un ciclo para uno de los participantes más comentados. Abrahan deja claro que su experiencia en "La Ciudad de las Cajas" fue una lucha por la supervivencia que lo llevó a límites donde la percepción de equipo se desdibujó.

