Iván Lalinde saca trapitos al sol sobre Abrahan del Desafío: "No fue buena persona"

Iván Lalinde saca trapitos al sol sobre Abrahan del Desafío: "No fue buena persona"

Tras su polémica salida del 'Desafío Siglo XXI', Abrahan Flórez se sincera sobre sus controvertidas estrategias y enfrenta tenso cara a cara con Iván Lalinde en pleno Día a Día.

