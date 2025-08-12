Los 3 errores más comunes en entrevistas laborales y en la primera experiencia profesional

Entrar a una entrevista laboral o enfrentar la primera experiencia profesional puede ser un reto lleno de nervios y dudas. Muchas personas se equivocan sin darse cuenta, y esos errores pueden costarles una oportunidad valiosa. Aquí te contamos los tres errores más comunes que suelen cometer y cómo evitarlos para que tu camino laboral arranque con pie derecho.

1. Llegar sin preparación ni conocimiento del puesto o la empresa

Un error frecuente es presentarse a la entrevista sin haber investigado bien sobre la empresa, el cargo y las expectativas. No conocer el perfil del trabajo ni la misión de la compañía transmite poco interés y falta de compromiso. Prepararte antes de la entrevista es clave: revisa la página web de la empresa, sus redes sociales y trata de entender cómo puedes aportar a sus objetivos. Esto te dará confianza y te permitirá responder con seguridad y precisión.

2. No manejar bien la comunicación no verbal

A veces, lo que no decimos pesa más que nuestras palabras. En una entrevista, evitar el contacto visual, tener una postura cerrada o mostrar nerviosismo excesivo puede generar una mala impresión. Practica mantener una postura abierta, sonríe de forma natural y establece contacto visual sin que sea intimidante. Esto ayuda a transmitir seguridad y empatía, aspectos que valoran mucho los reclutadores.

Después de superar la entrevista, viene el reto de la primera experiencia en el trabajo. Aquí también ocurren errores comunes que pueden afectar tu adaptación y crecimiento.

3. Falta de proactividad y ganas de aprender

Muchos jóvenes o personas que empiezan a trabajar esperan instrucciones claras todo el tiempo y no muestran iniciativa. No preguntar ni ofrecer ayuda puede interpretarse como desinterés o falta de compromiso. En cambio, mostrar ganas de aprender, pedir retroalimentación y colaborar con el equipo te hará destacar. Recuerda que esta etapa es para absorber conocimientos, equivocarte y crecer profesionalmente.

En resumen, para tener éxito en una entrevista y en la primera experiencia laboral, prepárate bien, cuida tu comunicación y mantente activo y curioso en el trabajo. Estos pasos te abrirán muchas puertas y harán que te notes como un candidato o empleado valioso.