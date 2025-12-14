Daniela Álvarez revela delicadas imágenes de su pie antes de ser amputada

Daniela Álvarez recientemente compartió en sus redes sociales, las inéditas imágenes de cuando pasó por la difícil situación que llevó a la amputación de su pierna izquierda. De igual forma, aprovechó para compartir un mensaje a todos sus seguidores, los cuales están pasando un duro momento.

La modelo relató que experimentó mucha tristeza, desesperanza y más en carne propia cuando ocurrió su enfermedad. Donde explicó que para superarlos, fue necesario vivirlos y llorarlos "hasta sentir que no quedaban más lágrimas por sacar" y aferrarse fuertemente a las personas que la rodeaban. En medio de este proceso, sintió la necesidad de tomar una decisión fundamental, superar el momento y convertirse en un ejemplo para todos.

“Sé que lo ves imposible, ¡lo entiendo! Yo pensaba lo mismo. Pero podrías creer por un momento que eso que atraviesas y que es tu realidad hoy va a cambiar? Porque te aseguro algo, ¡VA A CAMBIAR! Basta solo esperar… un día entenderás el por qué de todo,” afirmó la modelo.



Finalmente, animó a sus seguidores a no rendirse, enfatizando que no se encuentran solos y que ella está segura de que todos pueden superar los límites que hay. Así mismo, les recordó que el dolor es inevitable, ya que todos pasan o pasarán por momentos de sufrimiento, pues es parte de la vida.

Pese a eso, durante el mensaje les ofreció una perspectiva de esperanza, mencionando que pronto vendrán nuevas y mejores oportunidades para sentir la paz que anhelan.

¿Cuál es la enfermedad de Daniela Álvarez?

Recordemos que toda la situación de Daniela Álvarez arrancó cuando le diagnosticaron un tumor, el cual tenía el potencial de ser maligno, especialmente por un linfoma. Al punto que ella lo describió como un cáncer muy fuerte, el cual se puede multiplicar por todo el cuerpo en muy poco tiempo.

Tras esperar los resultados de la biopsia, el nuevo diagnóstico indicó que se trataba de un tumor de bajo grado que podía ser retirado mediante cirugía, sin necesidad de quimioterapia o radioterapia.

Sin embargo, todo cambió cuando en la cirugía para quitarle este tumor terminó desencadenando una isquemia, la cual se define como la interrupción abrupta del flujo sanguíneo a determinado tejido, lo que compromete la viabilidad de la extremidad. Tras esa primera intervención, surgieron complicaciones médicas. La isquemia provocó que la gangrena se fuera poniendo "cada vez peor" en su pierna.

Finalmente, debido a estas graves complicaciones, en 2020, fue necesario amputarle parte de su pierna izquierda. Por lo cual, después de casi 5 años la modelo decidió compartir este mensaje con sus seguidores.