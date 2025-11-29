El relato de Daniela Álvarez sobre la experiencia paranormal que marcó su vida

La presentadora colombiana Daniela Álvarez, reconocida por su trayectoria en televisión y por su historia pública de resiliencia tras perder una pierna en 2020, sorprendió recientemente al revelar que, según su testimonio, vivió un encuentro con un ser extraterrestre durante su adolescencia.

En una entrevista emitida en el programa televisivo Boom TV, Daniela de 37 años al momento del relato aseguró que el episodio tuvo lugar cuando tenía alrededor de 15 años, durante unas vacaciones familiares en la isla de San Andrés.

Experiencia paranormal de Daniela Álvarez

Según narró, vio con sus propios ojos lo que describió como un “alien”: un ser con el rostro alargado, ojos grandes, piel de color amarillo y una expresión amistosa. Dijo que lo observó desde una hamaca y que el ser la miró “muy amigable, muy sonriente”.



Álvarez enfatizó que en ese momento no había consumido ninguna sustancia que pudiera alterar su percepción. Contó que, al ver al ser, cerró los ojos varias veces intentando confirmar lo que estaba observando y al abrirlos de nuevo la figura seguía allí. Según ella, el ser no le causó daño alguno, sino que por el contrario le transmitió una sensación de paz.



Lo que hace más llamativo el relato no es solo la descripción del encuentro, sino también la manera en que la presentadora lo vinculó con la difícil etapa de su salud que vivió años después. Álvarez explicó públicamente que en 2020 sufrió una isquemia que terminó desencadenando la amputación de su pierna izquierda.

En la entrevista, sugirió que ese episodio paranormal podría haber sido un presagio: ella misma dice que, según creencias populares que escuchó después, las personas que aseguran haber visto extraterrestres podrían estar destinadas a enfrentar eventos trascendentales o dolorosos en su vida.

Aunque no afirma con certeza que exista una conexión directa entre ese recuerdo y su posterior problema de salud, La presentadora admitió que, durante los días más difíciles de su hospitalización y recuperación, recordó aquel encuentro. Para ella, conservar viva esa memoria le ayudó a no perder la fe.

La confesión genera sorpresa entre sus seguidores y en el público en general, pues transforma una historia personal de superación marcada ya por su amputación y su proceso de recuperación en algo aún más enigmático.

Es importante tener en cuenta que Álvarez misma reconoció que por años mantuvo silencio sobre este episodio, debido al temor a ser etiquetada de “loca” o enfrentar críticas. En su relato, precisó que no depende de pruebas físicas o evidencias científicas, sino de su vivencia personal una experiencia que marcó profundamente su vida.

