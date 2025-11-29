Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
SHAKIRA REACCIONA A HOMENAJE DE DUA LIPA
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El relato de Daniela Álvarez sobre la experiencia paranormal que marcó su vida

El relato de Daniela Álvarez sobre la experiencia paranormal que marcó su vida

La presentadora sorprendió a sus seguidores al relatar un episodio que, según dijo, marcó su vida. Compartió detalles de un momento que la dejó inquieta y que aún genera preguntas.

Daniela Álvarez, presentadora colombiana
Daniela Álvarez relata una experiencia paranormal de su adolescencia
Foto: Instagram de Daniela Álvarez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

La presentadora colombiana Daniela Álvarez, reconocida por su trayectoria en televisión y por su historia pública de resiliencia tras perder una pierna en 2020, sorprendió recientemente al revelar que, según su testimonio, vivió un encuentro con un ser extraterrestre durante su adolescencia.

En una entrevista emitida en el programa televisivo Boom TV, Daniela de 37 años al momento del relato aseguró que el episodio tuvo lugar cuando tenía alrededor de 15 años, durante unas vacaciones familiares en la isla de San Andrés.

Puedes leer: Daniela Álvarez sufre aparatoso accidente en Sudáfrica: “En peligro de muerte”

Experiencia paranormal de Daniela Álvarez

Según narró, vio con sus propios ojos lo que describió como un “alien”: un ser con el rostro alargado, ojos grandes, piel de color amarillo y una expresión amistosa. Dijo que lo observó desde una hamaca y que el ser la miró “muy amigable, muy sonriente”.

Álvarez enfatizó que en ese momento no había consumido ninguna sustancia que pudiera alterar su percepción. Contó que, al ver al ser, cerró los ojos varias veces intentando confirmar lo que estaba observando y al abrirlos de nuevo la figura seguía allí. Según ella, el ser no le causó daño alguno, sino que por el contrario le transmitió una sensación de paz.

Te puede interesar

  1. Daniela Álvarez, modelo, presentadora y deportista colombiana
    Daniela Álvarez, modelo, presentadora y deportista colombiana
    /Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Daniela Álvarez mostró dolorosas secuelas tras asistir a Media Maratón: "No podré caminar"

  2. Daniela Álvarez recordó el momento en el que su pierna fue amputada:
    Daniela Álvarez, modelo y exreina de belleza
    Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Daniela Álvarez y la verdad tras amputación que le cambió la vida: “¿Me cortó más arriba?”

Lo que hace más llamativo el relato no es solo la descripción del encuentro, sino también la manera en que la presentadora lo vinculó con la difícil etapa de su salud que vivió años después. Álvarez explicó públicamente que en 2020 sufrió una isquemia que terminó desencadenando la amputación de su pierna izquierda.

En la entrevista, sugirió que ese episodio paranormal podría haber sido un presagio: ella misma dice que, según creencias populares que escuchó después, las personas que aseguran haber visto extraterrestres podrían estar destinadas a enfrentar eventos trascendentales o dolorosos en su vida.

Te puede interesar

  1. Daniela Álvarez, modelo colombiana
    Daniela Álvarez, modelo colombiana
    Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Daniela Álvarez revela duro diagnóstico que le dieron antes de que amputaran su pierna

  2. Daniela Álvarez recorriendo sus primeros 100 metros planos sin prótesis
    Daniela Álvarez
    Foto: Instagram @danielaalvareztv
    Farándula

    Emotivo logro de Daniela Álvarez tras recorrer 100 metros sin prótesis; impresionó a todos

Aunque no afirma con certeza que exista una conexión directa entre ese recuerdo y su posterior problema de salud, La presentadora admitió que, durante los días más difíciles de su hospitalización y recuperación, recordó aquel encuentro. Para ella, conservar viva esa memoria le ayudó a no perder la fe.

Publicidad

La confesión genera sorpresa entre sus seguidores y en el público en general, pues transforma una historia personal de superación marcada ya por su amputación y su proceso de recuperación en algo aún más enigmático.

Puedes leer: Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Publicidad

Es importante tener en cuenta que Álvarez misma reconoció que por años mantuvo silencio sobre este episodio, debido al temor a ser etiquetada de “loca” o enfrentar críticas. En su relato, precisó que no depende de pruebas físicas o evidencias científicas, sino de su vivencia personal una experiencia que marcó profundamente su vida.

Mira también: Delicada experiencia paranormal que casi enloquece a Yeferson Cossio; ¿Brujería?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Daniela Álvarez

Intimidades de famosos

Chismes de famosos

Hechos paranormales

Historias inspiradoras

Famosos colombianos