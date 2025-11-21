Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Una vez finalizada la gala de coronación de Miss Universo 2025, Daniella Álvarez decidió compartir un mensaje sobre la situación ocurrida con Vanessa Pulgarín, tras no lograr clasificar dentro de las cinco mejores concursantes, mensaje que generó muchas reacciones en redes sociales.

Recordemos que en la edición número 74 de Miss Universo, dejó como ganadora a la representante de México Fátima Bosch tras una reñida competencia. Situación que despertó muchas críticas por parte de los espectadores del concurso, debido a que muchos creyeron que esta no debío ser la ganadora.

Por otro lado, Vanessa participó con un traje de playa blanco y, más tarde, un vestido rosado que la hizo destacar en la pasarela del evento. Sin embargo, su desempeño no fue suficiente para avanzar al Top 5, quedando finalmente en el Top 12 de la competencia. Tras esto, la colombiana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.



¿Cuál fue el mensaje de Daniella Álvarez a Vanessa Pulgarín?

Tras la finalización de la gala, la colombiana compartió un carrusel de fotos con el vestido que usó y lo acompañó con un emotivo mensaje en el que agradeció a todas las personas que la apoyaron en este proceso y describió su participación como un sueño cumplido, pese al resultado obtenido.

Dicho mensaje captó la atención en redes sociales, en especial a Daniella Álvarez quien no solo reaccionó con un ‘me gusta’, sino compartió un emotivo mensaje a Pulgarín llenó de admiración y apoyo por lo ocurrido, además de lanzar un pequeña pulla sobre los resultados del concurso.

“Digna belleza colombiana que en cada salida se sobró en todos los aspectos. Nunca entenderemos los resultados del Miss Universo, pero lo importante es que para Colombia y el mundo entero tú brillaste”, expresó Daniella Álvarez en su mensaje en Instagram.

Sumado a este mensaje también figuras como Greeicy Rendón, Luisa Fernanda W, Catalina Duque, Valentina Giraldo, Daniela Toloza y más expresaron su gratitud por el desempeño presentado en Miss Universo y por representar de la mejor manera el país en este tipo de certámenes de belleza pese al resultado.

"Vane, no tengo palabras… lo hiciste perfecto. Gracias por representar a Colombia de una manera tan icónica", "Nos representaste muy bien!! Y vienen cosas muy grandes para ti", "Lo hiciste muy bien", "Te aplaudo de pie brillaste tanto que permitiste que todos los colombianos lo hiciéramos. GRACIAS VANE", son algunos mensajes que se pueden encontrar en la publicación.

