Miss Jamaica sufre fuerte caída en la preliminar de Miss Universo y termina hospitalizada

La jornada preliminar de Miss Universo 2025, realizada ayer 20 de noviembre en Bangkok, Tailandia, cerró con un momento que nadie esperaba. Gabrielle Henry, la candidata que representa a Jamaica, terminó fuera de la tarima luego de un mal paso durante su desfile en traje de noche. Hoy, 21 de noviembre, el certamen sigue en alerta por su estado de salud y por la posible afectación en su continuidad en la competencia.

El incidente se presentó cuando la reina avanzaba con total tranquilidad, enfocada en saludar al público. En medio de sonrisas y aplausos, no se percató del final del escenario, lo que la llevó a dar un paso en falso y caer directamente al piso. Aunque la transmisión oficial no mostró el accidente, varios asistentes registraron el momento y los videos se viralizaron de inmediato.

En las grabaciones se observa cómo el desconcierto se apodera del auditorio mientras el equipo de producción corre a auxiliarla. Minutos después, la organización decidió retirarla en camilla, lo que aumentó la preocupación entre quienes siguen de cerca el concurso internacional.

Durante la mañana de este 21 de noviembre, el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, publicó un comunicado confirmando que Gabrielle fue atendida en un hospital de Bangkok. Allí le realizaron exámenes para descartar lesiones de gravedad.

Según el reporte, no presenta fracturas y las heridas que sufrió son superficiales. Aun así, permanecerá en observación por precaución, mientras el equipo médico evalúa cómo avanza su recuperación.

Rocha también pidió calma y envió un mensaje a los seguidores del certamen para que acompañen a la candidata con buenos deseos mientras termina el proceso de valoración.

¿Seguirá en la competencia?

Hasta ahora, la organización no ha confirmado si Miss Jamaica podrá participar en la noche final de elección y coronación, prevista para esta misma noche en Colombia (21 de noviembre) y para el 22 de noviembre en Tailandia. La decisión dependerá exclusivamente de los médicos.