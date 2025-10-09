Paola Turbay no guardó nada y expuso a su esposo, Alejandro Estrada: "Le saca la piedra"

Una de las parejas más duraderas y estables de la farándula colombiana, Paola Turbay y Alejandro Estrada, se conocieron en 1992, allí surgió una gran conexión y no se hicieron esperar porque dos años más tarde decidieron casarse consolidándose como un matrimonio sólido, tras tres discadas después reflejando su amor y unión.

Ahora bien, algo que sin duda llama la atención y genera curiosidad a sus seguidores sobre esta pareja, es como llevan su relación al pasar de los años y mantienen su amor intacto, ya que cada que son vistos, reflejan su fuerte vínculo y un cariño natural.

En una reciente entrevista con Eva Reyes, para uno de sus programas Desnúdate con Eva, la exreina de belleza se sincero y reveló un tema en particular de su esposo que dentro de su relación es algo que aún le sigue molestando.

Según contó, su esposo suele en repetidas ocasiones dejarla en visto en la red social de WhatsApp , causándole incomodidad por no recibir respuesta de su parte. Aunque no es algo que haga con la intención de ignorarla, sí es algo que "le saca la piedra" a Paola.



Cuando la periodista Eva le preguntó si ya era un tema que estaba solucionado. Paola mencionó que es asunto que ha dialogado con su esposo, ya que es una situación que le genera angustia: “Tuve una conversación con él hace dos días, le dije: ‘Entiende que quedo con la ansiedad, o bueno, no ansiedad, sino como la angustia de que es un tema sin resolver, entonces dame la paz mental con un emoji o pon esto (dedo arriba)”

Aunque ella dio a conocer ese momento de inconformidad que tuvo con el empresario, de igual manera, destacó que han sido décadas de muchos momentos felices, contando lo enamorada y flechada que se siente aún de su esposo diciendo:

“Me encanta, me encanta como es, me encanta como piensa, me encanta como siente, me encanta cuando lo veo… No, a mí me encanta mi marido” y agregó: “Es que está como quiere”

Durante la charla, la actriz dijo que el último detalle que había recibido de su esposo fue un anillo que aunque no le quedó la talla, es un regalo que evidentemente valora., pero ella no se queda atrás ya que, cada que Alejandro viaja tiene la costumbre de dejar notas en su maleta expresando su amor para fortalecer su relación.

De igual manera, manifestó que últimamente le ha agarrado gusto a un detalle particular del cuerpo de Estrada, refiriéndose a sus rodillas: "Tiene unas piernas y me están encantando tus pantorrillas. Es rarísimo".

