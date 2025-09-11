Colombia en Miss Universo: estas han sido las reinas y virreinas que nos han representado

La participación de Colombia en el certamen de Miss Universo ha estado marcado por un grandes desempeños de varias participantes. Pese a que en algunos casos no se ha logrado la corona, muchas de ellas han logrado el segundo lugar, el cual para un gran sector ha sido controversial.

A lo largo de los años, el país ha contado con seis mujeres que lograron llegar a los puestos más altos del Miss Universo y dos que obtuvieron la corona de este certamen. Gracias a esto, el país se consolida como una potencia en este concurso que califica la belleza e inteligencia de las participantes alrededor del mundo entero.

¿Cuántas Miss Universo y virreinas ha tenido Colombia?

Recordemos que Colombia solo ha logrado alcanzar la corona de Miss Universo, en dos ocasiones: la primera vez sucedió en 1958 con la representación de Luz Mariana Zuluaga. quien participó en el certamen internacional, tras la renuncia de Doris Gil Santamaría señorita Colombia de 1957.



La segunda y última Miss Universo de Colombia fue Paulina Vega, quien se coronó en la edición del año 2014. Edición que se llevó a cabo en Doral, Florida. Sin embargo, en cuestión de virreinas el país ha tenido un total de seis mujeres, las cuales estuvieron muy cerca de lograr el título de este certamen.

Por otro lado, Paola Turbay logró posicionarse como la primera virreina universal en el certamen realizado en Tailandia en el año de 1992. Posteriormente, a esta lista se sumó los nombres de Paula Andrea Betancourt y Carolina Gómez en 1993 y 1994, respectivamente. Situación que generó mucha expectativa por los colombianos en aquel entonces.

Tras 14 años de espera. Colombia volvió a conseguir una virreina con Taliana Vargas, quien con su estilo y forma de ser alcanzó el segundo lugar en Miss Universo, quedando detrás de la venezolana Dayana Mendoza.

El episodio más recordado ocurrió en 2015, cuando Adriana Gutiérrez subió al podio de Miss Universo tras ser declarada como ganadora de manera inicial, pero, tras un error del presentador, la colombiana quedó de virreina. Situación que generó mucha controversia en las redes.

Finalmente, la última virreina que ha tenido Colombia fue Laura González, quien representó al país en el año 2017, quien quedó por debajo de la sudafricana Demi-Leigh Tebow, pese a que la modelo nacional logró impresionar a los jurados con su belleza y su talento a lo largo del Miss Universo.

