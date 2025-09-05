Miss Amazonas saca las uñas en medio de críticas por su apariencia y ciberacoso; se retira

Desde su primera aparición en la pantalla Rebeca Castillo, la candidata que porta la banda del Amazonas en Miss Universe Colombia, se convirtió en un fenómeno mediático.

Sin embargo, la atención no solo se debió a su personalidad, que rompe con los esquemas tradicionales de los reinados, sino a una avalancha de comentarios negativos, comparaciones irrespetuosas y memes que cuestionaban su apariencia física y su preparación para el certamen.

En medio de la polémica, Castillo decidió tomar el control de la narrativa.



"El bullying y las críticas no me detuvieron. Hoy transformo el dolor en fuerza y sueños grandes", expresó en sus redes sociales, un mensaje que encapsula su postura frente al acoso.

La joven estudiante de ciencias políticas reconoció con franqueza no estar completamente preparada para el formato televisivo, admitiendo que cometió errores y que incluso siente incomodidad al ver algunas de sus actuaciones.

Lejos de buscar la compasión, su respuesta fue de madurez y aprendizaje, asegurando que no pretende ser "miss perfección", sino una persona real.

Esta tormenta mediática también la llevó a una profunda reflexión sobre su propia autoimagen. En una de sus entrevistas, confesó la dificultad que tuvo para aceptarse.

"Todas las mujeres somos perfectas, hermosas, con acné, con manchitas (...) pero me cuesta ver belleza en mí porque, básicamente, toda mi vida me han dicho que estoy fea", reveló.

A pesar de ello, su participación buscó desafiar los estereotipos de belleza, representando a las mujeres de su región y visibilizando causas sociales y emocionales.

Frente a la presión, Rebeca Castillo tomó una decisión que sorprendió a muchos: anunció su renuncia al certamen para enfocarse en una carrera como influencer.

Su lógica es pragmática y resiliente. "Me voy a volver una influencer porque algo que he aprendido en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas, y cuando la vida te da limones tienes que hacer limonada", afirmó.

Su objetivo es utilizar esta nueva plataforma para hablar sobre inclusión, resiliencia e inspiración, convirtiendo el impacto mediático en una oportunidad para conectar con el público desde su personalidad, a la que ella misma califica como "rara".

Así, la joven que ingresó al concurso para romper estándares, termina su participación creando su propio escenario.

