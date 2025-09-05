En vivo
Miss Amazonas saca las uñas en medio de críticas por su apariencia y ciberacoso; se retira

Miss Amazonas saca las uñas en medio de críticas por su apariencia y ciberacoso; se retira

Rebeca Castillo, la representante de 19 años en el reality Miss Universe Colombia, enfrentó una ola de críticas y memes por su físico.

Rebeca Castillo se retira de Miss Universe Colombia
Rebeca Castillo, representante de Miss Amazonas
Foto: Collage creado por La Kalle/ fotos de Miss Universe
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:54 p. m.

