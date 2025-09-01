Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

La reconocida actriz María José Martínez, quien estuvo presente en diferentes papeles en programas como ‘Tu voz Estéreo’ o en ‘La ley del corazón’, durante más de 20 años le confesó al programa La Red, los motivos por lo cuales se decidió alejar de la actuación y a que se encuentra dedicada en estos momentos.

Puedes leer más: Karol G se une a Pharrell Williams y Andrea Bocelli para cantar en el Vaticano

La actriz detalló en este medio de comunicación los diversos motivos que la alejaron de las producciones y lo difícil que fue para ella decirle adiós a la televisión, en especial por la tendencia de aquel entonces, donde usar una prótesis era uno de los estándares más importantes de belleza en aquel tiempo.



“En esa época empezó la moda de la prótesis y yo en contra de la corriente nunca quise operarme y me daba pánico y a pesar de que llegaron a pedírmelo y esos estándares de belleza”, agregó la actriz para La Red.

Sumado a lo anterior, explicó que cuando estuvo actuando en ‘Tu voz Estéreo’, la actriz reveló que vivía enferma todo el tiempo porque tenía que hacer dietas muy pesadas que hacía que tuviera las defensas bajas, al punto de estar cerca de una descompensación de su cuerpo, por lo cual decidió tomar decisiones sobre su estilo de vida.



¿Cómo fue la carrera de María José Martínez?

María José Martínez tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo gracias a los comerciales de televisión, sin embargo, al inició se encontraba estudiando Mercadeo y Publicidad tras salir del colegio, pero se dio cuenta que su pasión era la actuación, por lo cual dejó los estudios y empezó a formarse como actriz mientras asistía a múltiples castings, buscando una oportunidad en la industria.

Publicidad

Su primera oportunidad llegó para la novela, Pecados Capitales, una de las producciones más populares de la televisión colombiana en su momento y este papel marcó un antes y un después en su carrera, dado que con su actuación como Esperanza Salinas impresionó mucho a los televidentes.

Posteriormente, incursionó en la radio, demostrando su versatilidad como comunicadora, en esto llegó su papel en Tu Voz Estéreo, durante ese trayecto de su confesó que hizo una dieta extrema y alcanzó los 45 kilogramos, debido al estrés del día a día, por lo cual se alejó de este mundo de la actuación, pese que aún sigue ligada al entretenimiento con diferentes charlas motivaciones, también la publicación de su libro y sus certificados en Italia para la preparación de pasta.

Publicidad

Mira también: ¿Cómo llegó la doctora Fernanda al Canal Caracol?