En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK DE TRASLADOS PARA COLEGIOS
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

La reconocida actriz de grandes producciones como ‘Tu voz Estéreo’ o ‘La ley del corazón’ confesó en una entrevista el rumbo inesperado que tomó su vida y su nueva faceta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad