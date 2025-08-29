Querido integrante de 'Los Montañeros' fue hospitalizado de urgencia; de quién se trata

El panorama digital en Colombia está en alerta tras conocerse que Oswaldito, creador de contenido e integrante de la reconocida familia ‘Los Montañeros’, fue hospitalizado de urgencia luego de presentar un fuerte dolor abdominal, fiebre y malestar general.

Lee más: Yeferson Cossio es centro de críticas por un video en un cementerio con una tabla ouija

La noticia se dio a conocer a través de las cuentas oficiales del grupo en redes sociales, donde tanto familiares como compañeros de trabajo informaron sobre la compleja situación de salud que enfrenta.



En un principio, los médicos consideraron que podía tratarse de cálculos renales, debido a la similitud de los síntomas. Sin embargo, después de varios exámenes descartaron esta hipótesis, por lo que el equipo de especialistas continúa investigando para dar con el diagnóstico exacto.

Durante la madrugada, el estado de Oswaldo se complicó aún más, pues presentó una baja considerable en la presión arterial y episodios de sudoración intensa. Gracias a la intervención inmediata del personal médico, lograron estabilizarlo y actualmente permanece en observación. Aunque su condición está controlada, los especialistas han decidido actuar con cautela hasta identificar la causa del problema.

La familia de ‘Los Montañeros’, famosa por su contenido humorístico y cercano, decidió compartir abiertamente lo ocurrido. Según contó ‘Socorrito’, la madre de la casa, tuvieron que insistir para que Oswaldo aceptara ir al hospital, ya que se negaba a recibir atención médica a pesar de los síntomas alarmantes.

Publicidad

Los principales signos que motivaron la urgencia fueron dolor en la parte superior del abdomen, fiebre, escalofríos, sudoración excesiva y un notable deterioro físico. A esto se sumó la inestabilidad en la presión arterial, lo que encendió las alarmas entre sus allegados y los llevó a actuar rápidamente para evitar complicaciones.

Te puede interesar: Lina Tejeiro anuncia que dejará la televisión y destapa verdadera razón

Publicidad

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes han enviado mensajes de apoyo, oraciones y muestras de afecto durante todo el día. Las publicaciones relacionadas con su estado de salud han acumulado miles de reacciones y comentarios, reflejando la conexión que la familia ha construido con su comunidad digital.



¿Qué dicen los médicos sobre Oswaldo de los montañeros?

A pesar de los exámenes practicados, el diagnóstico definitivo aún no está claro. Lo que sí se sabe es que no se trata de cálculos renales, como se pensó en un inicio. Los especialistas siguen evaluando otras posibles causas del cuadro que originó la infección.

En el más reciente informe, su esposa confirmó que Oswaldo continúa bajo observación constante. “Durante la madrugada tuvo una baja de presión muy fuerte y una sudoración intensa, pero gracias a Dios ya está estabilizado”, aseguró. Por ahora, se espera que en las próximas horas se realicen nuevos estudios para esclarecer qué provocó el malestar y definir los pasos para su recuperación.



El mensaje de Oswaldo desde el hospital

A pesar de la situación, Oswaldo se dirigió a sus seguidores a través de historias en Instagram. Con un aspecto cansado pero agradecido, expresó: “Gracias por todos los mensajes. Estoy débil, pero agradecido con Dios, con el personal médico y con ustedes por tanto apoyo”. Sus palabras recibieron una ola de comentarios llenos de ánimo, donde sus fanáticos reiteraron su admiración y enviaron fuerzas para su pronta recuperación.

Mira también: Enfrentamiento a codazos entre Jhon Durán y Richard Ríos en pleno partido de Champions League