Se viene serie de 'Los Montañeros', solo falta un pequeño detalle

Los Montañeros son una familia de influencers colombianos que han ganado popularidad a través de sus contenidos en redes sociales. Integrada por Alexander Montañero, el mayor de los hermanos, y sus padres, Doña Socorro y Don Osvaldo, así como otros miembros de la familia, han logrado captar la atención del público con su autenticidad, humor y relatos de la vida cotidiana.

Los 4 integrantes de los montañeros estuvieron recientemente en 'El Klub' de La Kalle, donde compartieron aspectos importantes de sus vidas personales y su ascenso en el mundo digital. Durante su visita, la familia discutió sus próximos proyectos y su dedicación a la creación de contenido digital. Entre risas y anécdotas, revelaron que están trabajando en algo más grande: una serie sobre Los Montañeros para plataformas de streaming.

La revelación de la serie surgió cuando les preguntaron si el nuevo proyecto que tienen en mente se trataba de una película. "Estamos en ese tema, no de una película sino de la serie de los Montañeros para plataformas de streaming", dijeron. Al indagar si sería para Netflix, Alexander, el mayor de los hermanos, respondió entre risas: "Para la que pague mejor".

Luego Jhovanoty preguntó quién se encargaría del guion. Alexander respondió: "Hay un equipo organizando nuestro día a día. Hay algo muy bonito". No disimularon su emoción por el proyecto venidero, aunque también hay ciertos temores. Jhovanoty bromeó con Don Osvaldo y Doña Socorro sobre las largas horas de grabación diarias y si estaba dispuesta a someterse, a lo que Doña Socorro respondió con entusiasmo: "Sí, desde que esté aliviada, estoy lista para eso y más". Don Osvaldo, por su parte, expresó un poco de nerviosismo: "Sí, pero me da sustico porque yo no sé qué me van a preguntar".

Leo Cuervo, otro integrante de El Klub, añadió un toque de humor al preguntar a Don Osvaldo cómo se sentiría al recibir el cheque. Don Osvaldo respondió: "Ahí sí me pongo contentico". La conversación giró entonces hacia las finanzas, y les preguntaron si alguna vez habían recibido un pago que los dejara sorprendidos.

Doña Socorro explicó: "Cada rato, papi. Cada mes recibimos un sueldo todos, porque yo trabajé en casas de familia y me pagaban al día. Ahora, cada uno recibe un sueldo mensual", luego el mayor de los hermanos aseguró que "Los Montañeros ya somos una empresa, somos cuatro socios. Mi papá y mi mamá ganan más en cuanto a sueldo, pero lo demás se va a inversiones".

Alexander recordó un momento significativo: "Una vez al principio yo miré en Facebook y había como 12 millones de pesos. En ese momento, me puse a llorar. Cogí a mi mamá y le dije: '¿Ves que sí se puede? Esto es para adelante'". En ese momento, cuenta Alexander, doña Socorro le respondió "vamos a pagar deudas". Pero él tenía otros planes: "no, que esperen las deudas. Vamos a comprar una cámara buena, luces y un buen computador para grabar". Este momento marcó un punto de inflexión para la familia, que decidió tomar su carrera en serio.