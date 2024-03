Así fueron los inicios de 'Los Montañeros'; "Qué grabar ni qué nada, pónganse a trabajar"

En un reciente episodio del programa 'Ke Chimba Conocerte' de La Kalle, tuvimos el placer de conocer más a fondo a "Los Montañeros", una encantadora familia paisa que ha conquistado el corazón de millones en redes sociales. Con Socorrito, Don Osvaldo, Alejandro y Alexander como protagonistas, esta familia ha transformado las historias cotidianas del hogar en una fuente inagotable de humor, logrando un impacto impresionante en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Inicio humilde, éxito rotundo

Todo comenzó de manera bastante espontánea, según relata Alexander, el hermano mayor. "Fue muy charro porque cuando yo empecé a grabar a Mamá, yo lo subí a Facebook sí o sí ya se había boleteado a Mamá en Facebook alegando, tirando ollas, renegando, entonces ya había salido el producto", comenta, refiriéndose a los primeros videos donde capturaba a Socorrito en su día a día. La autenticidad y el humor involuntario de estas grabaciones cautivaron a la audiencia, dando paso a un fenómeno viral que se expandió rápidamente.

Socorrito, por su parte, admite entre risas los temores iniciales que tenía frente al micrófono y la cámara: "Me da mucho miedo, me dan nervios horribles porque uno no sabe qué le van a preguntar". Sin embargo, su carisma natural y sus respuestas genuinas han sido clave en el encanto que "Los Montañeros" transmiten a su audiencia.

Un equipo familiar

La inclusión de cada miembro de la familia en el proyecto no fue inmediata. Alejandro, el hermano menor, compartió su propia reticencia inicial: "Yo también soy muy tímido... a mí no me gustan las cámaras". Pero con el tiempo, la dinámica familiar y la calidez de las interacciones conquistaron tanto a los miembros más tímidos de la familia como a su creciente base de seguidores.

"Pónganse a trabajar"

La decisión de Don Osvaldo de unirse al proyecto fue el último eslabón que solidificó a "Los Montañeros" como un equipo. A pesar de sus reservas iniciales, el impacto positivo en la vida de la familia y las oportunidades que surgieron gracias a su popularidad en redes sociales fueron innegables. "Qué grabar ni qué nada, pónganse a trabajar", les dijo don Osvaldo en un comienzo

"Ya luego empezaron a aparecer marcas muy importantes y empezamos a florecer los tres y papá empezó a ver que nosotros pagamos arriendo, pagábamos facturas, mejor dicho mi papá entró por puro interés" Alexánder Giraldo

Autenticidad como clave del éxito

Lo que distingue a "Los Montañeros" es su compromiso con la autenticidad. "Nosotros somos naturales", afirma Alexander, subrayando la espontaneidad que caracteriza su contenido. Esta autenticidad se refleja en la forma en que Socorrito aborda sus intervenciones: "A mi la grosería se me sale y no me doy cuenta", dice, resaltando la naturalidad con la que la familia aborda sus grabaciones.

La identificación del público con "Los Montañeros" va más allá del humor. La familia ha logrado crear un vínculo con su audiencia al reflejar situaciones cotidianas con las que muchos se sienten identificados. "En cada casa hay una alegoncita y un papá muy noble", comenta Alexander, destacando cómo la familiaridad de sus historias ha sido fundamental para su éxito.

Revive acá la entrevista completa