La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Caso Sara Millerey: salen a la luz detalles espeluznantes de la investigación

Caso Sara Millerey: salen a la luz detalles espeluznantes de la investigación

La Fiscalía acusó a dos hombres por el ataque contra Sara Millerey. Las pruebas señalan que no actuaron solos y que la agresión fue planeada en grupo.

