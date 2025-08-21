Novio de Laura Blanco rompe en llanto mientras revelan cómo la habría atacado; agonizante

La audiencia judicial por la muerte de la periodista Laura Blanco dio un giro clave con la captura de Óscar Santiago Gómez, su expareja, señalado por la Fiscalía de estar directamente involucrado en lo ocurrido el pasado 27 de julio en un edificio al norte de Bogotá. La noticia se conoció este jueves 21 de agosto, cuando funcionarios del CTI hicieron efectiva la detención del hombre.

Ese mismo día, en la sala de audiencias, se legalizó la captura y se escucharon los primeros detalles de la investigación, que hasta ahora permanecían reservados. Gómez no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por feminicidio agravado, pero la acusación del ente investigador fue directa y contundente.

Durante la diligencia, la Fiscalía reconstruyó lo que, según sus pesquisas, ocurrió la madrugada del 27 de julio. “Aproximadamente sobre las 5:00 de la mañana, usted, con voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada y aprovechando su superioridad corporal, procedió a estrangularla y sofocarla (…) Cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad, usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso en el que se encontraban”, afirmó el fiscal delegado en medio del proceso.

Este relato sacudió a los presentes, pues el caso hasta ese momento se había manejado bajo versiones encontradas, en las que Gómez había asegurado que Laura había corrido hacia la ventana y que todo se trató de un impulso repentino. Sin embargo, los resultados de la necropsia, sumados a los testimonios y a otros elementos probatorios, reforzaron la tesis de la Fiscalía.

Revelan autopsia de Laura Blanco, /Foto: redes sociales Laura Blanco / Composición IA

Una relación marcada por episodios de violencia

En la misma diligencia, el ente acusador fue más allá y se refirió al tipo de relación sentimental que sostenían Laura Blanco y Óscar Santiago Gómez. Allí se expuso que la pareja atravesaba por episodios constantes de agresiones verbales y físicas.

Uno de los momentos más llamativos relatados por el fiscal fue un episodio ocurrido en febrero de este año. Según lo narrado, durante una fiesta, Gómez arremetió en contra de la periodista en presencia de varios familiares, molestándose por la forma en que ella estaba vestida. La situación escaló hasta un baño, donde habría pasado de los insultos a la agresión física.

Este y otros testimonios recopilados en el expediente refuerzan la teoría de que Laura sufría una relación marcada por la violencia, pese a que públicamente ella mantenía un perfil profesional y reservado.

ÓSCAR SANTIAGO GÓMEZ ROMPE EN LLANTO DURANTE LA AUDIENCIA

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando el juez relataba, paso a paso, la manera en que presuntamente Gómez le habría quitado la vida a Laura. Mientras escuchaba, el señalado no pudo contenerse y rompió en llanto, dejando escapar algunas lágrimas frente a la sala.

El magistrado no solo mencionó la mecánica de los hechos, sino que también recordó lo descrito por la Fiscalía sobre el trato que Gómez le habría dado a su pareja durante la relación. Según el expediente, el hombre constantemente la ofendía con palabras denigrantes, llamándola “gorda”, “prostitu…” y criticando la ropa que usaba. Estos comportamientos, sumados a los actos de violencia física, pintan un panorama de maltrato que ahora hace parte de la base de la acusación.