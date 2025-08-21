En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MUERE TRAS PRUEBAS ICFES
¿DE QUÉ MURIÓ 'CERDO' MOLINA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Novio de Laura Blanco rompe en llanto mientras revelan cómo la habría atacado; agonizante

Novio de Laura Blanco rompe en llanto mientras revelan cómo la habría atacado; agonizante

El mismo día de la legalización de captura se revelaron detalles de la investigación. Óscar Gómez no aceptó los cargos por feminicidio agravado, pero la acusación de la Fiscalía fue contundente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad