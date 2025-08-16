¿Rojo, verde o azul? Descubre el secreto del color del refrigerante de tu carro

¡Hola, amantes de los motores y las carreteras! Si eres de los que cuidan hasta el último detalle de tu vehículo, o si por el contrario, solo te preocupas cuando algo deja de funcionar, este artículo es para ti.

Hoy vamos a resolver un misterio que ha intrigado a muchos: ¿por qué el refrigerante de tu carro tiene un color tan particular? No se trata de una elección estética, como el color de la pintura, sino de una señal importante que te da tu vehículo sobre su estado de salud.

Un simple vistazo al depósito de este líquido puede darte pistas valiosas sobre el tipo de producto que debes usar y si hay algún problema en el sistema de enfriamiento.

El refrigerante, también conocido como anticongelante, es un componente vital para el buen funcionamiento de tu vehículo. Su principal función es mantener la temperatura del motor en un rango óptimo, evitando que se sobrecaliente en días calurosos y que se congele en climas fríos. Sin este líquido mágico, tu motor podría sufrir daños graves e irreversibles, lo que se traduciría en una costosa reparación.

Pero, ¿qué significa ese color vibrante? ¿Es solo un pigmento para que se vea bonito? La respuesta es no. Cada color, ya sea rojo, verde, azul o naranja, tiene un propósito específico. Estos colores están diseñados para ayudarte a identificar rápidamente el tipo de tecnología del refrigerante que tu vehículo necesita, ya que no todos son compatibles entre sí. Usar el color incorrecto podría causar daños a largo plazo. Así que, la próxima vez que te detengas a echarle un vistazo al motor, presta atención a ese detalle.



La guía de colores: ¡No te equivoques de refrigerante para tu carro!

Empecemos por el color más común: el verde. El refrigerante de color verde suele ser de tecnología inorgánica (IAT). Este tipo de líquido se usa en vehículos más antiguos y está compuesto por silicatos que ayudan a prevenir la corrosión en los metales del motor. Si tu vehículo es de una generación pasada, es muy probable que este sea el color que encuentres en su depósito. Es importante que, si necesitas rellenar, uses uno del mismo color y tipo para evitar mezclas que puedan ser contraproducentes.

Ahora, pasemos al rojo o naranja. Estos colores generalmente indican que el refrigerante es de tecnología orgánica (OAT). Este tipo de producto es más moderno y se encuentra en la mayoría de los vehículos de los últimos 20 años. Los refrigerantes OAT no contienen silicatos y ofrecen una vida útil mucho más larga, protegiendo el sistema de enfriamiento del motor de la corrosión de una manera más eficiente. Si tu automóvil utiliza este tipo de líquido, es crucial que no lo mezcles con el de color verde, ya que podría causar la formación de gel y obstrucciones en el sistema.



¡Atención, amarillo y azul! Otros colores, otras funciones

Pero la paleta de colores no se detiene ahí. También podemos encontrar refrigerantes de color amarillo o azul, que suelen ser de tecnología híbrida (HOAT). Estos combinan lo mejor de las tecnologías inorgánica y orgánica, ofreciendo una protección avanzada y una vida útil prolongada. Son muy comunes en vehículos europeos y algunos modelos asiáticos. Al igual que con los otros tipos, lo ideal es que uses el mismo color y tecnología para mantener el sistema de tu vehículo en óptimas condiciones y evitar problemas futuros.

Además de los colores, es importante que también observes la consistencia del líquido. Si notas que el refrigerante se ve turbio, con partículas extrañas o de un color que no debería tener, es una señal de que algo anda mal en tu vehículo. Podría ser un indicio de corrosión interna, de una fuga o de que se ha mezclado con otro fluido, como aceite de motor. En estos casos, lo más recomendable es llevar tu carro a un taller mecánico de confianza para que lo revisen. Un simple chequeo a tiempo puede ahorrarte mucho dinero y dolores de cabeza.

