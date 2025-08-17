En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
REINA CARNAVAL DE BARRANQUILLA
TEMBLORES EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Así fue como compositor que escribió para Diomedes Díaz acabó con su esposa embarazada

Así fue como compositor que escribió para Diomedes Díaz acabó con su esposa embarazada

El célebre compositor vallenato, Efrén Calderón Cujía apagó la vida de su esposa, Margarita Ayola, en Cartagena tras una fuerte discusión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad