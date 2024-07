Doña Socorro, de Los Montañeros, lloró recordando su pasado; la humillaron en un trabajo

El éxito de Los Montañeros, una familia conformada por Socorro, mamá, Osvaldo, papá y Alexander y Alejandro, hijos, se basa en la cercanía y empatía que generan con sus seguidores, compartiendo momentos personales, anécdotas divertidas y el día a día de la familia. Han transformado su presencia en redes sociales en una empresa familiar, diversificando sus ingresos y proyectos.

Durante la reciente entrevista que los integrantes de Los Montañeros dieron en 'El Klub' de La Kalle, doña Socorro compartió un emotivo momento de su pasado. Le preguntaron cómo se siente hoy en día, después de haber superado situaciones difíciles cuando trabajaba en casas de familia.

Con las lágrimas brotando, doña Socorro recordó un episodio particularmente duro: "A veces no había nada que comer, no me decían que debía traer mi almuerzo, y a veces me mantenía todo el día a punta de agua con sal".

El ambiente se tornó emotivo cuando los entrevistadores destacaron la superación de la familia. "Lo que ha que sentir es alegría, ustedes han salido adelante. Ahora pueden reírse de ese pasado que a veces es doloroso", dijeron. Jhovanoty, conductor de El Klub, le aseguró: "Nunca se sienta mal, Doña Socorro, porque usted es una mujer inspiradora. Muchas mujeres que están pasando por la misma situación pueden verla como un ejemplo; usted demuestra que todo puede mejorar".

Publicidad

Manuela, otra integrante de El Klub, le preguntó si ha vuelto a tener contacto con las personas para las que trabajó. Doña Socorro, con sinceridad, respondió: "Voy a decir la verdad. Trabajé 20 años en una casa, dos días a la semana, y nunca me liquidaron. Un día cualquiera, me dijeron: 'Socorrito, no la necesito más' y chao. Todo el mundo me decía que demandara, pero yo decía que todo lo dejaba en las manos de Dios. Gracias a mis hijos, a mi esposo, y a Dios primeramente, hoy en día estoy feliz y orgullosa de mí misma, porque pude salir adelante con mi familia".

Roberto Blanco, videojockey, expresó que muchas familias se sienten identificadas con su historia y señaló: "Soy fiel creyente de que quien no busca la fama, la fama llega sola. Ustedes nunca lo hicieron solo buscando dinero y ahora son de los creadores de contenido más vistos en Colombia".

Publicidad

Alexander, el mayor de los hermanos, recordó aquellos tiempos difíciles y cómo impactaron en su infancia. "Le llevo cuatro años a mi hermano menor, así que tenía que calentar el almuerzo que mi mamá dejaba preparado y cuidarlo. Mi papá tenía que madrugar más, en las plazas de mercado se madruga mucho", contó. Entre risas, añadió: "Pero fue una infancia muy bonita... de chancla ventiada".

El relato de doña Socorro no solo inspira a sus seguidores, sino que también resalta la importancia de la unidad familiar y la fe en los momentos difíciles. Los Montañeros han convertido su experiencia en una fuente de fortaleza y éxito, demostrando que, a pesar de los desafíos, es posible salir adelante y triunfar.