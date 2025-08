¡Alerta! Banco Agrario advierte sobre ola de fraudes con la Renta Ciudadana; no caigas

La ciudadanía colombiana se encuentra bajo una importante alerta emitida por el Banco Agrario de Colombia, en colaboración con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), debido a la masiva circulación de mensajes fraudulentos.

Estos intentos de estafa, que se propagan principalmente a través de plataformas como WhatsApp, Facebook y X (antes Twitter), prometen acceso a los beneficios del programa Renta Ciudadana con el fin de obtener información sensible o solicitar pagos indebidos.

El objetivo es claro: proteger a los beneficiarios de caer en las trampas de los delincuentes.

El Banco Agrario, que actúa como la entidad pagadora de estos subsidios, ha sido enfático en desmentir cualquier comunicación que no provenga de sus canales legítimos o de entidades estatales.

La institución ha dejado claro que la recepción de formularios de inscripción a nombre del banco para transferencias monetarias de los programas de Prosperidad Social es falsa.

Los trámites relacionados con la Renta Ciudadana y otros programas sociales son absolutamente gratuitos y no requieren completar formularios enviados por terceros ni efectuar pagos de ningún tipo.

La información oficial sobre ciclos de pago, listados de beneficiarios y fechas de entrega se divulga exclusivamente en las páginas web y redes sociales verificadas del DPS y del propio banco.

La sofisticación de estas estafas es alarmante, según expertos en ciberseguridad. Los mensajes fraudulentos imitan con precisión los logotipos, nombres e incluso enlaces de páginas aparentemente oficiales del Banco Agrario y del DPS para generar confianza en las víctimas.

¡No caigas en fraudes!



Si te llega un formulario de inscripción a nombre del Banco Agrario para recibir tus transferencias monetarias de los programas de Prosperidad Social, es falso.



Te invitamos a consultar si eres beneficiario en https://t.co/q5MLz7diQe o en nuestras redes… pic.twitter.com/H3xtrTouRu — Banco Agrario de Colombia (@BancoAgrario) July 25, 2025

Los criminales, bajo la falsa promesa de una inscripción inmediata o un desembolso rápido del subsidio de la Renta Ciudadana, exigen datos personales delicados como números de cédula, cuentas bancarias, direcciones y hasta fotografías de documentos de identidad.

En otros casos, buscan que los usuarios realicen consignaciones o pagos, prometiendo agilizar la entrega de las ayudas económicas.

Ante este panorama, tanto el Banco Agrario como el DPS han emitido recomendaciones cruciales para la protección de los ciudadanos.

Conoce el listado completo de oficinas del Banco Agrario en Colombia /Foto: Google maps

Cómo saber si estoy siendo estafado con la Renta Ciudadana

Es fundamental no compartir nunca información personal a través de mensajes no solicitados y evitar hacer clic en enlaces que no correspondan a las páginas web oficiales de las entidades.

En caso de recibir cualquier notificación sospechosa, la medida más segura es dirigirse directamente a los sitios web oficiales del Banco Agrario o del DPS para verificar la veracidad de la información.

El Banco Agrario ofrece atención a través de sus líneas telefónicas, redes sociales oficiales y oficinas físicas en todo el país para cualquier consulta.

Finalmente, si una persona sospecha haber sido víctima o ha compartido información con un canal fraudulento, debe reportarlo de inmediato a las autoridades pertinentes y a las entidades involucradas para activar los protocolos de protección y prevención de delitos informáticos.

La vigilancia y el acceso a fuentes confiables son las mejores herramientas contra el fraude.