Listado completo de oficinas Banco Agrario para reclamar subsidios de Prosperidad Social

El acceso a los programas de apoyo social es crucial para millones de familias en Colombia. El Departamento de Prosperidad Social (DPS) desempeña un papel fundamental en la distribución de estas ayudas, y el Banco Agrario de Colombia es un aliado clave en este proceso.

Si eres beneficiario de algún subsidio de Prosperidad Social y necesitas saber dónde reclamarlo, esta guía te proporcionará la información necesaria sobre la extensa red de oficinas del Banco Agrario en el país.

El Banco Agrario de Colombia se distingue por su amplia presencia a nivel nacional. Son 793 oficinas distribuidas en todo el territorio colombiano, esta entidad financiera asegura una cobertura significativa.

De hecho, en 471 municipios, es la única institución bancaria disponible, lo que subraya su importancia para la inclusión financiera y la llegada de recursos a zonas remotas. Adicionalmente, el banco ha implementado 140 "módulos de atención" o "oficinas extendidas" bajo el nombre de "Banco Agrario Más Cerca", ampliando aún más sus puntos de servicio.

Prosperidad Social, una de las instituciones públicas más relevantes del país, es la encargada de canalizar ayudas a las poblaciones más vulnerables.

A través de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA, millones de colombianos acceden a soportes económicos y en especie, vitales para cubrir sus necesidades básicas.

Publicidad

La selección de los beneficiarios para estos programas se realiza a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Este sistema utiliza diversas variables socioeconómicas para clasificar a la población según su nivel de vulnerabilidad. Los hogares son organizados en cuatro grupos principales: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerable) y D (no pobre, no vulnerable), cada uno con subgrupos que detallan aún más su situación. Esta clasificación es fundamental para determinar la elegibilidad y el tipo de ayuda que recibirá cada familia.

Imagen referencial Banco Agrario /Foto: Google Maps

Publicidad

Para facilitar el proceso de reclamación de estos subsidios, el Banco Agrario de Colombia pone a disposición de los usuarios un completo listado de sus oficinas. Acceder a esta información es sencillo y directo, permitiéndole ubicar el punto de atención más cercano a su domicilio o lugar de trabajo.

Para consultar el listado completo y detallado de todas las oficinas del Banco Agrario a nivel nacional, incluyendo direcciones y horarios de atención, puedes visitar el siguiente enlace: https://www.bancoagrario.gov.co/canales-de-atencion/oficinas.

Es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para conocer las fechas y modalidades de pago.

El Banco Agrario y su red de aliados se encargan de la operación de pagos en todo el país, y usualmente, los beneficiarios reciben un mensaje de texto indicando la fecha exacta para reclamar su subsidio. Evite intermediarios y acuda siempre a la información proporcionada por las entidades oficiales.