Pedro Palacio se casó por segunda vez, ¿quién es María Alejandra Restrepo, su nueva esposa?

El aclamado actor colombiano, Pedro Palacio, de 47 años, sorprendió a sus seguidores al contraer nupcias por segunda ocasión con su pareja sentimental, María Alejandra Restrepo.

La ceremonia se llevó a cabo en un pintoresco hotel situado entre Barranquilla y Cartagena, sellando su amor frente a la inmensidad del mar Caribe. Este enlace, que ambos habían mantenido en estricta reserva a pesar de estar comprometidos, generó gran expectativa entre sus admiradores.



La celebración, descrita como íntima y rodeada de los seres más cercanos de la pareja, incluyendo familiares y amigos, tuvo lugar el pasado fin de semana, específicamente el sábado 16 de agosto.

Entre los asistentes destacados se encontraban personalidades como el actor Mario Espitia y el influencer El Gatales. Uno de los momentos más enternecedores de la boda fue la presencia de Levi, el hijo de Pedro con su anterior pareja, Paula Maya, quien acompañó a su padre en el altar, e incluso la mascota de la pareja también formó parte de la procesión.

Los novios optaron por un estilo fresco y elegante para la velada caribeña, vistiendo ambos de blanco en la ceremonia.

Pedro lució un traje beige de la marca Jon Sonen, mientras que María Alejandra deslumbró con un vestido largo y brillante, diseñado por Melissa Zirene, que presentaba escotes en el pecho y la espalda. Para la fiesta, se cambiaron a atuendos más cómodos y tropicales, perfectos para bailar.

Las redes sociales fueron el escenario donde María Alejandra compartió los primeros vistazos de la celebración, mostrando a la pareja bailando y expresando sus votos. La noticia de su unión provocó una avalancha de felicitaciones y buenos deseos por parte de los internautas, con comentarios como "Felicidades, que sean muy felices" y "todo estuvo perfecto, qué viva el amor".

La espontaneidad de compartir el evento, que había sido tan discretamente planeado, fue muy bien recibida por el público.

Anteriormente, estuvo casado durante seis años con la presentadora Sandra Mazuera, una relación que culminó debido a problemas de convivencia. Actualmente, Pedro reside en Barranquilla junto a María Alejandra.

¿Quién es la esposa de Pedro Palacio?

María Alejandra Restrepo es una figura destacada en el ámbito del deporte y la salud, y ahora, la flamante esposa del reconocido actor Pedro Palacio. Su perfil es el de una profesional dedicada, con una fuerte presencia en el mundo digital.

María Alejandra es una profesional en deporte, salud y prevención, y también se identifica como coach fitness. Actualmente, ocupa el cargo de Directora de un departamento técnico y educativo.

Además de su rol directivo, se dedica a impartir conferencias sobre vida saludable, compartiendo sus conocimientos para fomentar un estilo de vida consciente.

Con una sólida comunidad de más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, María Alejandra es muy activa en la plataforma, donde comparte contenido relacionado con su estilo de vida.

Sus publicaciones incluyen intensos entrenamientos, valiosos consejos de alimentación saludable que cumplen con sus requerimientos de proteína, y fragmentos de su rutina diaria.

En su cuenta de Instagram, María Alejandra también muestra abiertamente su sólida relación familiar con Pedro Palacio, compartiendo los viajes y diversas actividades que realizan juntos.

Su conexión se extiende al ámbito digital, donde en varias ocasiones ha colaborado con su esposo en la creación de contenido para redes sociales, fusionando así sus vidas personales y profesionales.

Actualmente, los admiradores de la pareja están a la expectativa de conocer los detalles de su luna de miel, deseando saber si elegirán un destino en Colombia o en el extranjero, o si sus planes iniciales se centrarán en otros proyectos personales y profesionales.

