Renta Básica Solidaria Colombia: así funcionará el nuevo subsidio para mayores de 59 años

A partir del 1 de julio de 2025, en Colombia comenzará a funcionar oficialmente la Renta Básica Solidaria, un subsidio mensual que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa, establecida por la Ley 2381 de 2024 y reglamentada por el Decreto 0514 de 2025, hace parte del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.

Este apoyo económico no reemplaza una pensión, ni genera derechos pensionales, pero sí será un alivio fundamental para quienes no lograron cotizar lo suficiente o no cuentan con ingresos estables en su vejez. El subsidio estará destinado a personas mayores de 59 años que cumplan ciertos requisitos específicos y será financiado con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y del Presupuesto General de la Nación.

¿Quiénes pueden acceder a la Renta Básica Solidaria?

Para ser beneficiario del programa, se deben cumplir las siguientes condiciones:



Tener 59 años o más al momento de la solicitud.

Haber residido legalmente en Colombia durante los últimos 10 años.

No recibir pensión ni ninguna otra prestación económica periódica.

Estar clasificado en los grupos B hasta C1 del Clasificador de Información Socioeconómica (CIS), lo cual indica condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

También podrán acceder personas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos que cumplan con el criterio de edad y vulnerabilidad.

¿Cuánto se entregará en la Renta Básica Solidaria y cómo se calcula?

El valor mensual de la Renta Básica Solidaria se ajustará cada año con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el DANE.

Para el segundo semestre de 2025, se aplicará el valor definido para 2023 con el incremento del IPC de 2024. Desde el 2026, se actualizará cada 1 de enero.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) será el encargado de seleccionar a los beneficiarios, asignar los recursos y definir los mecanismos de pago.

Aunque aún no se ha confirmado cómo se entregará el dinero, se especula que el proceso podría involucrar al Banco Agrario, tal como ha sucedido con otros programas del DPS.

¿Se puede recibir Renta Básica junto con Colombia Mayor?

No. Según aclaró el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo Jassir, los beneficiarios de la Renta Básica Solidaria serán distintos a los del programa Colombia Mayor. Cada subsidio está dirigido a poblaciones con condiciones diferentes y no se podrán recibir ambos al mismo tiempo.

Este programa representa una oportunidad real para miles de adultos mayores que han trabajado toda su vida sin obtener una pensión. Se espera que esta medida contribuya a reducir la desigualdad y a garantizar una vejez más digna y segura para todos