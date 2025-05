Subsidio para instalar paneles solares en casa; requisitos y cómo solicitarlo

Si has pensado en bajar el costo de la factura de luz y de paso cuidar el medio ambiente, te tengo una buena noticia. En Colombia existen alternativas para que puedas instalar paneles solares en tu vivienda y, lo mejor, con apoyo económico.

Tanto el Gobierno como algunas cajas de compensación están ofreciendo subsidios y créditos que te ayudan a dar el paso hacia la energía limpia sin vaciar el bolsillo.

Si vives en Antioquia y estás afiliado a Confama, podrías acceder a un kit de energía solar que te permitirá generar tu propia electricidad y hasta vender el excedente a la red de EPM. La idea es que puedas reducir tu consumo hasta en un 25%, con equipos que te pueden durar más de 25 años.

Eso sí, hay algunos requisitos para que te aprueben la instalación:



Debes estar afiliado a Confama con tarifa A o B (ingresos menores a 4 salarios mínimos).

Tener casa propia o familiar (no aplica si arriendas).

Habitar la vivienda donde se instalarán los paneles.

La casa debe estar dentro de Antioquia y no en zonas de riesgo.

Tu instalación eléctrica debe estar en buen estado.

El techo o terraza debe ser adecuado para instalar los equipos.

Tu consumo mensual debe ser mínimo de 60 kWh (puedes revisarlo en tu factura).

Necesitas tener un correo electrónico activo.

Si cumples con todo esto y haces la inscripción, el proceso —que incluye análisis, instalación y certificación— puede tardar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la logística y la ubicación de tu casa. Conoce paso a paso para solicitarlo en este enlace.

¿Cuánto me ahorro de luz si utilizo paneles solares?

Según el Ministerio de Minas y Energía, un sistema solar residencial podría reducir tu factura de luz hasta en un 60 %. Todo depende del tamaño del sistema, cuánto consumes y la cantidad de sol que reciba tu casa. Por ejemplo, en la costa Caribe, donde la radiación es alta, el ahorro puede ser aún mayor.

Si no vives en Antioquia o no aplicas al subsidio de Confama, no te preocupes. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tiene una línea de crédito para hogares de estratos 1, 2 y 3 que quieran instalar paneles solares como parte de una mejora de vivienda.

Requisitos para tener un crédito para paneles solares con el FNA

Puedes solicitar entre $10 y $20 millones.

La tasa de interés arranca desde el 10 % efectivo anual.

Debes estar afiliado al FNA y tener ingresos de hasta 2 salarios mínimos.

Con este crédito, no solo mejorarás tu casa, sino que también ahorrarás en energía a largo plazo y contribuirás al desarrollo sostenible del país.