¡Atención pensionados! Si cumples estos requisitos te salvas de declarar renta

Para muchos, la jubilación evoca una imagen de libertad de responsabilidades, incluidas las fiscales.
Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha sido clara: ser pensionado en Colombia no exime automáticamente de la obligación de presentar la declaración de renta.
Aunque las pensiones gozan de una exención parcial, muchos adultos mayores deberán cumplir con este trámite si superan ciertos topes establecidos.
La declaración de renta es un proceso fundamental donde las personas naturales, incluidos los pensionados, deben registrar sus ingresos, gastos y bienes.
Con base en esta información, la DIAN determina si existe o no la obligación de pagar el impuesto correspondiente.
El calendario tributario para el año gravable 2024, que se presenta en 2025, abarca desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre de 2025, con fechas específicas según los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente.
Los pensionados en Colombia están obligados a presentar la declaración de renta para el año gravable 2024 si cumplieron con al menos uno de los siguientes requisitos:
Es importante diferenciar entre declarar renta y pagar el impuesto sobre la renta. Las pensiones cuentan con una exención parcial hasta por 1.000 UVT, lo que equivale a $47.065.000. Si la pensión supera este valor, solo el excedente estará sujeto a gravamen.
Si como pensionado tienes dudas sobre si debes presentar la declaración de renta del año gravable 2024, la DIAN ofrece una herramienta en línea:
No presentar la declaración de renta dentro de los plazos establecidos conlleva una sanción por extemporaneidad, conforme al artículo 641 del Estatuto Tributario.
Esta multa es equivalente al 5% del total del impuesto por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, y no debe exceder el 100% del impuesto o retención. Además, se cobrarán los intereses que genere el incumplimiento en el pago del impuesto.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reitera la importancia de cumplir con esta responsabilidad tributaria a tiempo para evitar inconvenientes y contribuir al desarrollo del país.