En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
TUMBA DE MIGUEL URIBE
CIERRES VIALES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido reguetonero es detenido en Miami: esta es la razón y los cargos que enfrenta

Reconocido reguetonero es detenido en Miami: esta es la razón y los cargos que enfrenta

El reguetonero fue detenido mientras iba en un lujoso auto y la Policía lo interceptó. ¿Qué le encontraron?

Publicidad

Publicidad

Publicidad