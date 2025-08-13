Reconocido reguetonero es detenido en Miami: esta es la razón y los cargos que enfrenta

En la madrugada del martes 12 de agosto, las calles de Miami fueron testigo de un episodio que tiene a la industria del reguetón con la mirada puesta en uno de sus artistas más populares. Jhay Cortez, conocido también como Jhayco, fue detenido por las autoridades locales cuando conducía un Corvette rojo en circunstancias que llamaron la atención de la policía.

El reloj marcaba cerca de las 3:00 a. m. cuando una patrulla notó que el lujoso vehículo se desplazaba a una velocidad inusualmente baja, apenas 8 kilómetros por hora, y que incluso se detuvo por un minuto en plena vía. Esto despertó la curiosidad de los oficiales, quienes decidieron acercarse para verificar la situación.

Al llegar hasta el auto, solicitaron los documentos del conductor y fue ahí cuando identificaron a Jesús Manuel Nieves Cortés, el nombre real del artista puertorriqueño. De inmediato, los uniformados señalaron que un fuerte olor a cannabis emanaba del interior del vehículo. Además, Jhayco no portaba su licencia de conducción, lo que llevó a que le pidieran que descendiera del carro.

Una vez fuera, los oficiales notaron otro detalle que complicaría aún más la situación: restos de un polvo blanco en su nariz y pantalones. Ante esto, procedieron a inspeccionar minuciosamente el Corvette. El registro reveló el hallazgo de dos bolsas con un total de 14 gramos de cannabis y tres bolsas con un polvo que, tras realizarse las pruebas correspondientes, fue identificado como cocaína.

El cantante fue arrestado en el acto y trasladado a una estación de Policía en Miami. Allí se formalizaron los cargos por posesión de sustancias ilegales, conducir sin licencia y manejar bajo la influencia de drogas, lo que las autoridades calificaron como un riesgo tanto para él como para los demás en la vía.

La fianza para su liberación fue fijada en 3.000 dólares: 2.500 correspondientes a los cargos por posesión de cocaína y 500 por posesión de cannabis. Hasta el momento, Jhayco permanece detenido a la espera de presentarse ante un juez para definir su situación legal.

Jhay Cortez

¿Quién es Jhay Cortez?

Originario de Río Piedras, Puerto Rico, y nacido en 1993, Jhay Cortez comenzó su carrera musical en la trastienda de la fama, escribiendo letras para algunos de los nombres más sonados del reguetón. Zion & Lennox, Ozuna, Daddy Yankee y, especialmente, Bad Bunny, fueron algunos de los artistas que interpretaron composiciones suyas antes de que él decidiera tomar el micrófono y lanzarse como solista.

Su estilo es una fusión de reguetón, trap latino y R&B, con un enfoque melódico que le ha permitido moverse entre lo romántico y lo urbano con soltura. Entre sus mayores éxitos figuran No Me Conoce (y su versión remix junto a Bad Bunny y J Balvin), Dákiti con el Conejo Malo —tema que alcanzó el número uno en el Billboard Global 200—, Medusa con Anuel AA y J Balvin, y Ley Seca.

A lo largo de su carrera ha sumado múltiples discos de platino y oro, además de nominaciones a los Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y Premios Juventud.