La dura confesión de Luisa Fernanda W sobre su futuro con Pipe Bueno; esto dijo

Uno de los temas que dio de qué hablar a inicios de este año 2025, fue la decisión que tomaron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno de buscar nuevos horizontes en México esto de la mano de sus hijos, hecho que fue comentado en redes sociales y generó nostalgia por los seguidores de la pareja.

Sin embargo, tras un mes de haber tomado la decisión la creadora de contenido usó una dinámica habitual con sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram, donde sus seguidores le hicieron varias preguntas y está contestó, gracias a esto Luisa Fernanda W explicó lo más duro de su decisión de mudarse.



“¿Qué fue lo más difícil de dejar tu vida en Colombia?”, le preguntó un usuario en el Instagram, a lo que está respondió de manera positiva que se encuentra feliz porque siente que se está adaptando muy bien al cambio, pero lo más complejo ha sido el tema de soltar proyectos.

“Yo estoy muy bien, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio ‘duro’, por llamarlo así, fue soltar, soltar proyectos”, comentó Luisa Fernanda. Así mismo, la influencer, explicó que para dar este nuevo pasó junto a su familia tuvo que rechazar varias propuestas laborales que le llegaron a generar ilusión.

Pese a esto, también destacó que siempre ha sido consciente que para recibir cosas más grandes hay que soltar, por lo cual, sabe que en este momento de su vida, fue una decisión que sí o sí tomó y ahora se encuentra enfrentando los nuevos retos que va a tener junto a su familia.



¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se fueron a México?

La decisión de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno causó tanto revuelo, que la pareja se ha pronunciado en varias entrevistas y directamente con sus seguidores donde destacaron que esta decisión no se llevó de un momento a otro, sino que la principal idea de esto es poder crecer de manera profesional.

Por el lado del cantante de música popular está enfocado en conquistar nuevos públicos con su música, además poder colaborar con artistas de la región, esto especialmente porque destaca que México es una tierra que lo inspira, gracias a la fuerte conexión que tiene con este sitió.

Luisa Fernanda W desea aprovechar este cambio para llegar a nuevas audiencias y fortalecer su presencia digital, esto a la vez que espera cautivar a estos usuarios con sus nuevos proyectos y apoyándose de la mano de su familia para lograr este avance.

