Westcol terminó en el hospital tras perder pelea con Mario Bautista; “perdón a todos”

El influenciador colombiano Westcol vivió una noche para el olvido en Ciudad de México, luego de enfrentar al cantante Mario Bautista en el evento Supernova Strikers del 17 de agosto.

El encuentro, que había generado gran expectativa entre los fanáticos, terminó en un nocaut técnico en el segundo round y con el creador de contenido siendo trasladado en ambulancia a un hospital debido a una fuerte lesión en el hombro.

“Perdón a todos los que les fallé”, expresó el joven en redes sociales, donde relató a sus seguidores el difícil momento que atravesaba mientras recibía atención médica.



Westcol y la lesión que lo llevó al hospital

Durante la transmisión en su cuenta oficial de Instagram, Westcol explicó que sintió cómo su hombro se dislocaba en medio de la pelea, lo que le impidió continuar en el ring. “No pude seguir los otros rounds porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla, pero todo está bien”, comentó con humor a pesar del dolor.

Poco después, el influenciador apareció junto al médico que atendió su caso. Una radiografía confirmó que sufría una dislocación y rotura de labrum, lo que hace necesaria una cirugía. Aunque el procedimiento podría realizarse en México, el creador de contenido aseguró que prefería esperar para ser intervenido en Medellín.

Cabe recordar que Westcol ya había pasado por una cirugía hace apenas seis meses, cuando fue operado de ligamento cruzado en una de sus rodillas. Por eso, el anuncio de una nueva intervención quirúrgica generó preocupación entre sus seguidores.



¿Westcol se despide del boxeo tras su derrota?

Con tono nostálgico, el colombiano reveló que esta lesión marcaría el final de su carrera en el boxeo. “Ya no puedo volver a boxear por más que me operen”, confesó con sinceridad. Además, explicó que su decisión de continuar peleando por algunos minutos tras sentir la lesión fue un error de cálculo.

“Realmente fue una lesión por negligencia mía porque en la pelea yo sentí que iba ganando y que todavía tenía mucho para dar”, reconoció. Aun así, cumplirá con su promesa de raparse como parte de las consecuencias de su derrota frente al cantante mexicano.

Por ahora, sus fanáticos esperan su regreso a Colombia para conocer más detalles de su recuperación. Mientras tanto, el influenciador se ha mostrado agradecido por los mensajes de apoyo y asegura que, aunque el boxeo ya no será parte de su vida, seguirá buscando nuevos retos que lo mantengan cerca de su público.

