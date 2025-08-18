En vivo
Westcol terminó en el hospital tras perder pelea con Mario Bautista; “perdón a todos”

Westcol fue trasladado en ambulancia a un hospital y tendrá que someterse a una cirugía tras su pelea contra Mario Bautista en México.

