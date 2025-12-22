Video capta cómo una mascota llora el fallecimiento de su dueña tras el accidente en Antioquia

Uno de los momentos más duros que se presentaron este año en Colombia, fue el pasado 14 de diciembre cuando ocurrió el accidente de tránsito en Antioquia donde 16 jóvenes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo perdieron la vida.

En las últimas horas, se viralizó la reacción de la mascota de Mariana Galvis, una de las jóvenes que falleció en el accidente. Durante las imágenes se observa al perrito de aparente raza chihuahua, de pelaje oscuro con tonos café, junto a la tumba de su dueña y acompañado por los familiares.

Puedes leer: Se repite la historia; bus cae a abismo en Medellín dejando varias víctimas



A lo largo del video, se puede observar cómo el animal se encuentra afectado debido a que este tiene una mirada baja y expresión triste, lo que parecería reflejar el duelo que lo rodea, esto debido a que su comportamiento muestra su lealtad y un sentimiento palpable.



El emotivo video fue grabado por Walfran Berrío, padre de Matías Berrío, otro de los jóvenes fallecidos en la tragedia y pareja sentimental de Mariana. “Hasta el perrito siente tu ausencia, Mariana”, se lee en el mensaje que acompaña el video, el cual ha generado una ola de reacciones por la sensibilidad de la escena.

“Sus ojitos llorosos”, “No puedo con tanto, esa carita se ve en el amor real y para siempre”, “Por Favor que la familia de Mariana le dé inmenso amor para que alivian el dolor”, entre otros mensajes que se ven en redes sociales.

Publicidad

¿Qué más se conoció del accidente en Antioquia?

Se conoció que este 17 de diciembre se despidió a todos los jóvenes implicados en la tragedia de Antioquia. Tanto es así que según El Tiempo, el Liceo Antioqueño realizó una eucaristía en el coliseo Tulio Ospina, que reunió a cerca de 1.000 personas entre familiares, estudiantes, docentes y autoridades.

Publicidad

Durante la ceremonia fueron recordados los 16 jóvenes, cuyos nombres se leyeron en repetidas ocasiones, mientras sus fotografías acompañaban a las familias. El acto incluyó mensajes de acompañamiento, la intervención de sobrevivientes y palabras de la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien aseguró que las familias no estarán solas en su duelo.

Por otro lado, se conoció que la Superintendencia de Transporte tomó medidas drásticas contra los responsables técnicos y operativos del bus involucrado, debido a que la entidad encontró que el vehículo no tenía todas las aprobaciones necesarias para estar conduciendo.