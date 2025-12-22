¿Qué le pasó a Yeferson Cossio? Hospitalizado tras falla en el corazón y habla desde la clínica

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más seguidos en Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer hospitalizado y revelar que tuvo una seria complicación en su salud. El propio influencer contó, desde la clínica, que todo se debió a una falla en su corazón.

Todo comenzó con una publicación de su hermana, Cintia Cossio, quien a través de sus redes sociales informó que había tenido que salir de urgencia para estar junto a su hermano. Según relató, tuvo que tomar el primer vuelo disponible tras enterarse de la situación: “Me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía anda con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, explicó.

Minutos después, agregó que él ya se encontraba un poco más estable, aunque no dio más detalles. La noticia activó la alarma en redes sociales y rápidamente los seguidores comenzaron a dejarle mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación.

Horas más tarde, el propio Yeferson reapareció en un video desde el hospital, confirmando que lleva varios días internado y que su corazón le falló. “Llevo dos días hospitalizado, casi me muero porque me falló el corazón. Todos están afuera. Cinthia está enojada, ella dice que fue mi culpa”, comentó el creador digital en el clip.

En ese mismo video, el antioqueño señaló que tendrá una intervención médica que describió como “una cirugía chiquita”. Aunque no explicó con exactitud cuál será el procedimiento, dejó claro que su estado actual es estable y que está bajo observación médica.

Yeferson Cossio, ¿ cuál es su diagnóstico?

Junto a él, en la publicación, aparece su hermana Cintia y su pareja actual, Carolina Gómez, quienes lo han acompañado durante este episodio.

Desde que se conoció la noticia, los seguidores del influencer no han parado de enviarle mensajes de apoyo como: “Dios te bendiga y te recuperes pronto”, “que todo salga bien en nombre de Dios”, “los mejores deseos y bendiciones para ti, Yeferson” y “esto te está mostrando que debes cambiar los hábitos”.

Aunque Cossio no entregó más información sobre su diagnóstico ni sobre las causas de esta complicación, se espera que en las próximas horas comparta nuevas actualizaciones sobre su estado y el resultado del procedimiento médico.