Regresa la feria cafetera más importante de Santander con ‘El café vive en nuestro ADN’

El departamento de Norte de Santander se prepara para reafirmar su liderazgo histórico y productivo en la industria del café. Con el lanzamiento de La Cuna del Café 2026, la región no solo organiza un evento sectorial, sino que presenta una declaración de identidad que busca resonar en todo el país y en los mercados extranjeros.

Al punto que se conoció que esta edición, se perfila como una de las más importantes, al punto que tiene como eje central el concepto “El Café Vive en Nuestro ADN”, una narrativa que busca resaltar el vínculo inquebrantable entre el territorio y este fruto.

Más allá de ser una exhibición comercial, La Cuna del Café 2026 busca representar un esfuerzo por integrar a todos los que participan en la formación de este grano; desde las familias caficultoras y productores locales hasta los transformadores, compradores, la academia y los aliados estratégicos.



Este relanzamiento busca generar un cambio en esta narrativa. Así mismo, se conoció que el evento trasciende lo visual para buscar ser un orgullo regional que proyecta al departamento a nuevas direcciones.



¿Cómo es la programación de La Cuna del Café?

De igual forma, se conoció que este evento está programado para los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en las instalaciones del Ecoparque Comfanorte. Durante estos días, los asistentes podrán participar en una agenda robusta diseñada para fomentar el crecimiento del sector y el intercambio de conocimientos.

Entre los puntos destacados de este evento se encuentra: Espacios académicos de alto nivel, varias muestras comerciales, experiencias sensoriales, talleres de capacitación, ruedas de conexión comercial y hasta escenario de relacionamiento estrátegico.

La Cuna del Café no solo busca fortalecer el mercado interno, sino también posicionar a Norte de Santander en el mapa internacional del café de especialidad. Al ser considerada la feria cafetera más importante del departamento, su visión renovada apunta a atraer inversionistas y compradores de diversos países, interesados en la calidad y la historia del café que nace en esta zona de Colombia.

Por lo cual, desde los organizadores del evento el mensaje es claro; el café no es simplemente un producto de exportación, sino una parte fundamental de la fibra social y cultural del departamento de Norte de Santander, haciendo la invitación a las personas a asistir.