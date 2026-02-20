Bogotá confirma caso importado de sarampión: es altamente contagioso; los síntomas

Bogotá confirmó un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México y activó de inmediato los protocolos sanitarios previstos para este tipo de situaciones.

El resultado positivo fue obtenido el 19 de febrero mediante prueba PCR en muestras de hisopado y orina tomadas el 15 de febrero, que fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su validación y notificación oficial.

La identificación del caso fue posible gracias a la capacidad técnica del Laboratorio Distrital de Salud Pública, que cuenta con diagnóstico molecular propio para sarampión. Actualmente, Bogotá es la única entidad territorial del país con esta tecnología instalada, lo que permite confirmar casos de forma directa y agilizar la respuesta sanitaria.

Desde la Secretaría Distrital de Salud se aclaró que la confirmación de un caso importado no significa que exista transmisión local del virus. Aun así, se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos desde el momento en que se tuvo la sospecha clínica.

Medidas de prevención contra el sarampión

Entre las medidas adoptadas se encuentran el aislamiento domiciliario del paciente confirmado, el seguimiento clínico permanente por parte de equipos médicos, la investigación epidemiológica de campo y la identificación y monitoreo de todas las personas que pudieron tener contacto cercano con el caso.

Además, se puso en marcha una búsqueda activa tanto en la comunidad como en instituciones de salud, con el fin de descartar nuevos posibles contagios.

Otro punto clave es la verificación rápida de las coberturas de vacunación en las zonas relacionadas con el caso y la implementación de un cerco vacunal preventivo. Esta estrategia busca reforzar la protección en personas susceptibles y cortar cualquier posibilidad de propagación.

Las autoridades también reforzaron los controles en puntos de entrada a la ciudad, como el aeropuerto internacional y las terminales terrestres, donde se intensifican las acciones de vigilancia epidemiológica y se promueve la revisión del esquema de vacunación, especialmente en viajeros procedentes de regiones donde el virus tiene circulación activa.

El sarampión es un virus con alta capacidad de transmisión, que se propaga por el aire al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. Por esta razón, los sistemas de salud priorizan la detección temprana y el seguimiento detallado de cada caso confirmado.

¿Cuáles son los sintomas del sarampión?

Los síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. En una primera fase pueden presentarse:



Fiebre alta.

Congestión nasal.

Tos persistente.

Ojos enrojecidos o con lagrimeo.

Malestar general.

Días después, se manifiesta una erupción en la piel que generalmente inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. También pueden aparecer pequeñas manchas blanquecinas dentro de la boca. En personas no vacunadas, los síntomas pueden ser más intensos y requerir mayor control médico.

Las autoridades insisten en que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad. Por eso, en el marco de los protocolos activados, se revisan los esquemas de inmunización de la población cercana al caso confirmado y se aplican dosis adicionales cuando es necesario.

