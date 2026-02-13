El cuerpo sabe cuándo vas a morir y empieza por la nariz; esta es la señal

En redes sociales y foros de curiosidades médicas ha empezado a circular una idea que llama la atención: que el cuerpo da una señal previa a momentos críticos y que esa señal puede comenzar por la nariz.

La afirmación se ha vuelto viral por la forma en que se explica, asegurando que el olfato o ciertas sensaciones nasales cambian cuando el organismo atraviesa procesos internos importantes.

Lo primero que hay que entender es que la nariz cumple una función clave en el cuerpo. No solo permite respirar, también está conectada directamente con el sistema nervioso a través del sentido del olfato. Por eso, cualquier alteración en esta zona suele ser notoria y genera inquietud.



Entre las señales más mencionadas está la pérdida repentina del olfato sin congestión, la sensación de olores que no existen o un cambio drástico en la manera como se perciben aromas cotidianos. Algunas personas aseguran que estos cambios aparecen cuando el cuerpo enfrenta un desgaste fuerte o una alteración general en su funcionamiento.

Esta idea ha tomado fuerza porque el olfato está relacionado con zonas profundas del cerebro, especialmente con áreas ligadas a la memoria y a las emociones. Cuando hay un cambio en ese sistema, el cuerpo lo manifiesta de formas que pueden parecer extrañas: mareos, sensación de aire diferente al respirar o percepción de aromas metálicos o dulces sin razón aparente.



¿Qué enfermedades puede alertar la nariz?

Sin embargo, especialistas explican que estas señales no significan un anuncio de algo definitivo, sino que pueden estar relacionadas con múltiples factores: desde infecciones respiratorias hasta alteraciones neurológicas leves, deshidratación o fatiga extrema. La nariz actúa como un punto de alerta, pero no como un oráculo del cuerpo.

El mito se hizo más fuerte porque algunas personas que pasaron por momentos críticos recuerdan haber tenido sensaciones extrañas en la nariz o en el olfato días antes. Esa coincidencia ha llevado a que se relacione este síntoma con un supuesto aviso del cuerpo. En realidad, se trata de un mecanismo normal: cuando algo no está bien internamente, los sentidos pueden alterarse.

Otra señal que se menciona es la sequedad nasal constante o la dificultad para respirar sin razón visible. Esto ocurre porque el cuerpo prioriza funciones vitales cuando se siente exigido, y algunas áreas se resienten primero. La nariz, al estar expuesta directamente al ambiente, suele ser una de las primeras en mostrar cambios.

También se habla de una sensación de aire “pesado” o distinto al respirar. Esto no implica un desenlace, sino que puede estar asociado a cambios en la presión arterial, ansiedad o estados de cansancio profundo. El cuerpo busca adaptarse y manda señales que se interpretan de distintas maneras.

Lo que sí es claro es que la nariz puede actuar como un indicador de que algo no está funcionando como de costumbre. No es una señal única ni definitiva, pero sí una parte del cuerpo que reacciona rápido ante cambios internos.

¿Esta señal en la nariz realmente alerta sobre la muerte?

La idea de que el cuerpo “avisa” cuando se acerca un final se ha vuelto popular en redes, especialmente cuando se habla de cambios en la nariz o en el olfato. Sin embargo, no existe una señal única y directa que anuncie algo así.

Lo que sí ocurre es que el organismo manifiesta alteraciones cuando atraviesa procesos fuertes: cansancio extremo, infecciones, deshidratación o cambios neurológicos pueden reflejarse en la respiración o en la forma de percibir los olores.

Los especialistas explican que estos cambios no son un aviso definitivo, sino una respuesta del cuerpo ante desequilibrios internos. La nariz, al estar conectada con el sistema nervioso y al ser un canal directo con el ambiente, suele mostrar primero algunas variaciones.