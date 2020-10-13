¿Creías que esa persona ya no volvería a aparecer en tu vida? La semana del 9 al 15 de noviembre podría traer sorpresas para algunos signos del zodiaco. Un mensaje inesperado, una llamada o un encuentro casual podrían poner nuevamente en el camino a alguien con quien quedaron conversaciones pendientes.El regreso de una persona del pasado no necesariamente significa una reconciliación. En algunos casos, podría tratarse de una oportunidad para aclarar lo que sucedió, cerrar una etapa o descubrir que todavía existen sentimientos. Mientras algunos signos tendrán que decidir si abren nuevamente una puerta, otros podrían recibir noticias relacionadas con el trabajo, el dinero o sus relaciones familiares.¿Qué signos podrían recibir noticias de alguien del pasado?Aries Una persona con la que perdiste contacto podría buscarte durante estos días. Tal vez no esperabas volver a saber de ella, pero su mensaje podría despertar recuerdos y preguntas que creías resueltas. Antes de retomar esa relación, piensa si realmente cambió aquello que los llevó a distanciarse.Tauro Una conversación pendiente podría volver a aparecer, especialmente con alguien de tu entorno sentimental. Si hubo una ruptura o un malentendido, podrías tener la oportunidad de escuchar una explicación. No confundas la nostalgia con una razón suficiente para regresar.GéminisPodrías recibir una invitación inesperada de alguien que hace tiempo no ves. Un antiguo amigo o una persona con quien compartiste una etapa importante podría reaparecer. En el trabajo, también será una semana favorable para retomar contactos y proyectos que quedaron en pausa.CáncerLos recuerdos podrían cobrar protagonismo. Una fotografía, una conversación o una noticia sobre alguien especial podría llevarte a pensar en una historia que no terminó como esperabas. Si esa persona decide buscarte, procura tener claro qué quieres antes de dar un nuevo paso.LeoUna persona que antes mostraba interés en ti podría volver a acercarse. Su aparición podría tomarte por sorpresa, especialmente si pensabas que esa historia había quedado completamente atrás. No te dejes llevar únicamente por las palabras: observa si sus acciones coinciden con lo que promete.VirgoUn asunto que dabas por cerrado podría regresar, pero esta vez tendrás la oportunidad de enfrentarlo desde otra perspectiva. Podría tratarse de una conversación familiar, una deuda pendiente o una relación que necesita una explicación. No postergues nuevamente lo que sabes que debes resolver.Libra El amor podría darte una sorpresa. Alguien con quien compartiste una conexión especial podría reaparecer mediante un mensaje o una invitación. Si estás en una nueva relación, será importante manejar la situación con honestidad y evitar confusiones.EscorpioUna persona que se alejó sin dar demasiadas explicaciones podría intentar acercarse nuevamente. Su regreso podría despertar emociones contradictorias: por un lado, la curiosidad de saber qué tiene para decir; por otro, el temor de repetir una experiencia dolorosa. Escucha, pero no olvides tus límites.Sagitario Podrías reencontrarte con alguien durante una salida, un viaje o una reunión. Lo curioso es que no necesariamente estarás buscando ese encuentro. Una conversación casual podría convertirse en una oportunidad para recuperar una amistad o conocer una faceta diferente de esa persona.Capricornio Una oportunidad laboral que parecía perdida podría volver a presentarse. Alguien con quien trabajaste anteriormente podría contactarte para hablar de un proyecto o una propuesta. Revisa las condiciones antes de aceptar y no descartes una posibilidad solo porque no llegó en el momento que esperabas.Acuario Una amistad que se había enfriado podría dar señales de querer recuperar el contacto. Tal vez existieron diferencias que nunca se hablaron abiertamente. Esta semana podrías tener la oportunidad de aclararlas, siempre que ambas partes estén dispuestas a dejar atrás los reproches.Piscis Una persona que tuvo un lugar importante en tu vida podría aparecer nuevamente. Su regreso podría llevarte a preguntarte si todavía existe algo por resolver entre ustedes. No tienes que tomar una decisión inmediata: date tiempo para reconocer lo que realmente sientes.