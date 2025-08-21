Muaro Urquijo rompe el silencio y habla de relación con sus hijos: "Quiero tenerlos cerca"

En una reciente aparición en el programa ‘Buen día, Colombia’, el actor Mauro Urquijo y su madre ofrecieron una entrevista emotiva en la que hablaron sobre aspectos íntimos de su vida familiar, incluyendo su vínculo con sus hijos, su ruptura con la actriz Adriana López y la transición de género de uno de sus descendientes.

Durante la conversación, la madre del actor rememoró cómo fue la convivencia con Adriana, madre de los hijos de Mauro. “Siempre me pareció una mujer muy alegre y vivaz”, expresó, haciendo referencia a la energía que transmitía López. No obstante, también habló de las dificultades que empañaron esa relación, especialmente por los episodios de infidelidad entre ambos actores.



Según su relato, una situación tensa con Adriana desembocó en una ruptura definitiva. “Yo decidí marcharme, y ella se quedó a cargo de los niños. Fue una separación tajante. Luego de un conflicto, ella se trasladó a México.

Desde entonces no hubo más contacto. Le gustaba salir mucho, y en varias ocasiones fue infiel, por eso decidieron terminar. Se llevó a los pequeños con otro hombre”, recordó con tono serio.

Después de ese episodio, el contacto con los niños se perdió por completo. “Cuando desperté tras una grave enfermedad, pregunté por ellos y me dijeron que vivían en México. Desde entonces estamos separados. Eran mi alegría, y su ausencia me pesa hasta hoy. Anhelo reencontrarme con ellos”, expresó con tristeza.

¿Cómo es la relación que tiene Mauro Urquijo con sus hijos?

La lejanía, tanto física como emocional, dejó una profunda huella en Mauro Urquijo. Pasó de compartir momentos cotidianos con sus hijos a no saber nada de ellos. Su madre lamenta que aquella conexión tan fuerte haya desaparecido con el tiempo, recordando que, antes de la separación, eran una familia muy unida.

“Mi mayor deseo es volver a ver a mis hijos, tenerlos cerca. A veces sueño con eso”, confesó emocionada. Uno de los hijos del actor, conocido anteriormente como Gregorio Urquijo, quien también incursionó en el mundo de la actuación, desapareció del radar mediático tras ese proyecto. Sin embargo, su regreso a la opinión pública ocurrió recientemente a través de una entrevista en el programa ‘La red’, acompañado de su madre, Adriana López.

Durante ese espacio, compartió un aspecto muy personal: hace un año comenzó su transición de género. Actualmente se identifica como Roz y vive junto a su madre en Ciudad de México.

Roz relató cómo fue el momento en que comunicó su decisión: “Le dije: mamá, Roz no es negociable. Así es mi identidad y así es mi cuerpo ahora”. Adriana, según contó, respondió con aceptación total y respaldo emocional.

Este proceso ha conllevado transformaciones profundas, tanto en el plano físico como en el emocional. Con la disminución de testosterona, Roz ha atravesado momentos de inestabilidad hormonal, pero afirma estar segura de quién es y decidida a vivir auténticamente.

