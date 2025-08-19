La Segura es criticada por haber montado a su hijo en una cuatrimoto: "El quería subirse"

Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, reapareció en las historias de su cuenta de Instagram para abordar una reciente controversia que surgió tras compartir un video en el que se le observa manejando una cuatrimoto mientras sostiene a su hijo de apenas cuatro meses.

La creadora de contenido comenzó comentando las razones de su breve desconexión digital y luego ofreció contexto sobre el momento captado, indicando que su intención era simplemente responder a la curiosidad del bebé, sin dejar de tener en cuenta medidas de cuidado.



“Muchos pensaron que estaba paseando por Cali. La duración del video es exactamente lo que él estuvo en la cuatrimoto. No sé cómo hacerles entender que mi hijo está muy avanzado para su edad”, expresó.

La polémica se desató después de que Natalia compartiera una serie de fotos en su perfil, en las que aparece con el pequeño sentado sobre una de sus piernas y sujetándolo con una mano, mientras que con la otra maniobraba el vehículo. Varios internautas cuestionaron su capacidad de conducción en esas condiciones.

Según explicó Segura, Lucca mostró interés en el vehículo desde que lo vio, de la misma forma que le llamó la atención observar a unos niños jugando fútbol: “Él quería subirse y mirar, ellos aprenden así, observando. Así que lo puse encima mío un momento. Además, ¿Cómo voy a salir de paseo social con un bebé tan pequeño?”, afirmó.

Además de las críticas por este acto, la influencer también enfrentó comentarios sobre el hecho de que su hijo aparecía con poca ropa durante el paseo, incluso en algunas imágenes. En su defensa, Natalia indicó que el clima caluroso afectó al bebé desde el vuelo, lo que la llevó a optar por mantenerlo fresco para su bienestar.

Para garantizarle comodidad y permitirle estar tranquilo con su familia, decidió dejar que el niño estuviera con menos ropa durante el viaje. Las opiniones del público no tardaron en llegar. Algunos apoyaron su decisión, mientras que otros fueron más duros en sus juicios. Entre los mensajes más destacados se leían frases como:

“Hay que normalizar que los bebés estén en pañal cuando hace mucho calor”, “Eso es irresponsable, manejar una cuatrimoto así no es seguro”, y “Qué bonito que estén compartiendo momentos familiares”.

