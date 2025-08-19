En vivo
Farándula / La Segura es criticada por haber montado a su hijo en una cuatrimoto: "El quería subirse"

La Segura es criticada por haber montado a su hijo en una cuatrimoto: "El quería subirse"

Natalia, La Segura, recientemente estuvo de paseo con su familia en Cali, pero un hecho peculiar puso a debatir a sus seguidores luego de que ella se subiera en una cuatrimoto con su hijo.

